Видео ⟩ Снова вместе? Настя Ивлеева и Элджей поцеловались на сцене

Поцелуй произошел на концерте. Элджей в этот момент исполнял песню "360", которую в свое время посвятил Насте Ивлеевой. В этот момент блогер залезла на сцену и начала снимать происходящее на камеру. Закончив петь, Элджей назвал экс-супругу "мой любимый блогер", после чего Настя поцеловала его в губы.

В соцсетях она иронично объяснила, что это было: "На самом деле это прогрев к моему авторскому курсу "Как остаться друзьями с бывшим". Бузеныш уже внесла предоплату, - намекнула она на певицу Ольгу Бузову, которая не раз оказывалась в центре скандалов из-за конфликтов с бывшими возлюбленными.

Настя Ивлеева Фото: Кадр из видео

Кстати, однажды в своем Telegram-канале Ивлеева написала, что таким образом они просто стараются привлечь к себе внимание, а поклонники ждут, когда они будут вместе официально. Напомним, Настя Ивлеева и Элджей поженились в 2019 году, а в 2021 году объявили о разрыве. Рассказывая о причинах развода, Настя Ивлеева говорила, что они оба не были готовы к семейной жизни.