В Даугавпилсском семейном доме Pīlādzis, где, по неофициальной информации, имело место насилие над детьми, отстранены от работы два работника, сообщила председатель Даугавпилсского сиротского суда Элита Праневска.
Насилие над детьми в семейном доме: от работы отстранены двое сотрудников
Она заявила, что согласно законам и правилам никакая информация об инциденте не должна разглашаться. Согласно Закону о защите прав детей, сиротский суд сообщил о происшествии в полицию, Инспекцию по защите прав детей и работодателю - муниципалитету.
Уже сообщалось, что в связи с обнаруженными нарушениями Даугавпилсская городская дума после изучения отчета, подготовленного рабочей группой на закрытом заседании в четверг, уволила главу Даугавпилсской социальной службы Ливию Дрозду.
"Депутаты пришли к выводу, что контроль со стороны главы социальной службы был недостаточно организован", - заявил Латвийскому радио начальник юридического отдела Даугавпилсской городской думы Руслан Голованс.
Государственная полиция подтвердила, что в связи с инцидентом было проведено ведомственное расследование и дело было передано в Инспекцию по защите прав детей.
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