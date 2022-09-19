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Насилие над детьми в семейном доме: от работы отстранены двое сотрудников

rus.tvnet.lv
Насилие над детьми в семейном доме: от работы отстранены двое сотрудников
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Детские качели. Иллюстративное фото
Детские качели. Иллюстративное фото Фото: Paula Čurkste/LETA

В Даугавпилсском семейном доме Pīlādzis, где, по неофициальной информации, имело место насилие над детьми, отстранены от работы два работника, сообщила председатель Даугавпилсского сиротского суда Элита Праневска.

Она заявила, что согласно законам и правилам никакая информация об инциденте не должна разглашаться. Согласно Закону о защите прав детей, сиротский суд сообщил о происшествии в полицию, Инспекцию по защите прав детей и работодателю - муниципалитету.

Уже сообщалось, что в связи с обнаруженными нарушениями Даугавпилсская городская дума после изучения отчета, подготовленного рабочей группой на закрытом заседании в четверг, уволила главу Даугавпилсской социальной службы Ливию Дрозду.

"Депутаты пришли к выводу, что контроль со стороны главы социальной службы был недостаточно организован", - заявил Латвийскому радио начальник юридического отдела Даугавпилсской городской думы Руслан Голованс.

Государственная полиция подтвердила, что в связи с инцидентом было проведено ведомственное расследование и дело было передано в Инспекцию по защите прав детей.

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