Видео ⟩ Погоня в Межциемсе: убегая от полиции, водитель врезался в несколько автомобилей

Жители улицы Гайльэзерс видели в окна, как во время полицейской погони водитель крушит машины их соседей.

После столкновения с машиной водитель Citroen выскочил из него и убежал. Мужчина бежал целенаправленно и, кажется, уже сообразил, где можно укрыться. Жильцы дома сообщают, что полиции не удалось поймать преступника.

Программа поинтересовалась у соседей, не приютил ли кто ночью мужчину, разыскиваемого полицией. Соседка допускает, что в доме живет виновник происшествия.

В пятницу, 16 сентября, один из владельцев разбитых автомобилей готовит документы для подачи в страховую компанию.

Полиции пока не удалось поймать беглеца, его разыскивают. Власти примут решение о наказании.

Если кому-то из вас известно его местонахождение или личность, позвоните в полицию по телефону 110.

Видео: Сюжет программы Degpunktā на латышском языке