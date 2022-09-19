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Видео ⟩ Погоня в Межциемсе: убегая от полиции, водитель врезался в несколько автомобилей

rus.tvnet.lv
Погоня в Межциемсе: убегая от полиции, водитель врезался в несколько автомобилей
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Вид из окна на место событий
Вид из окна на место событий Фото: Ekrānuzņēmums no video/TVNET kolāža

Около 23:00 патрульный наряд полиции заметил подозрительный автомобиль марки Citroen, поведение водителя свидетельствовало о состоянии алкогольного опьянения. Когда полиция попросила остановить транспортное средство, началась напряженная погоня, но беглецу удалось скрыться в квартире, сообщает программа Degpunktā.

Жители улицы Гайльэзерс видели в окна, как во время полицейской погони водитель крушит машины их соседей.

После столкновения с машиной водитель Citroen выскочил из него и убежал. Мужчина бежал целенаправленно и, кажется, уже сообразил, где можно укрыться. Жильцы дома сообщают, что полиции не удалось поймать преступника.

Программа поинтересовалась у соседей, не приютил ли кто ночью мужчину, разыскиваемого полицией. Соседка допускает, что в доме живет виновник происшествия.

В пятницу, 16 сентября, один из владельцев разбитых автомобилей готовит документы для подачи в страховую компанию.

Полиции пока не удалось поймать беглеца, его разыскивают. Власти примут решение о наказании.

Если кому-то из вас известно его местонахождение или личность, позвоните в полицию по телефону 110.

Видео: Сюжет программы Degpunktā на латышском языке

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