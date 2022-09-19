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Нарушение предвыборной агитации: на LTV наложили штраф

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Нарушение предвыборной агитации: на LTV наложили штраф
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Ивар Аболиньш, представитель Национального совета по электронным СМИ (NEPLP)
Ивар Аболиньш, представитель Национального совета по электронным СМИ (NEPLP) Фото: Edijs Pālens/LETA

За значительные нарушения Закона о предвыборной агитации, а именно - несоблюдение запрета на скрытую предвыборную агитацию в программах Personība.100g kultūras и 1:1 Национальный совет по электронным СМИ (NEPLP) оштрафовал Латвийское телевидение (LTV) на 11 600 евро. Об этом сообщил представитель NEPLP.

11 августа этого года NEPLP начал два административных разбирательства из-за нарушения Закона о предвыборной агитации, который гласит, что "скрытая предвыборная кампания запрещена". 

Нарушения были обнаружены в программе LTV1, где, при распределении трансляций, допускалось повторение передач с участием представителей "Для развития/За!" и "Объединенного списока".

Рассмотрев случай и заслушав пояснения представителя LTV NEPLP признал, что нарушение было и решил наложить штраф в размере 7 100 евро в одном случае, во втором случае 4500 евро.

Представители LTV сообщили агентству LETA, что телеканал даст комментарий только после тщательного изучения решений NEPLP.

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