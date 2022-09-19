Нарушение предвыборной агитации: на LTV наложили штраф

11 августа этого года NEPLP начал два административных разбирательства из-за нарушения Закона о предвыборной агитации, который гласит, что "скрытая предвыборная кампания запрещена".

Нарушения были обнаружены в программе LTV1, где, при распределении трансляций, допускалось повторение передач с участием представителей "Для развития/За!" и "Объединенного списока".

Рассмотрев случай и заслушав пояснения представителя LTV NEPLP признал, что нарушение было и решил наложить штраф в размере 7 100 евро в одном случае, во втором случае 4500 евро.

Представители LTV сообщили агентству LETA, что телеканал даст комментарий только после тщательного изучения решений NEPLP.