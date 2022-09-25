Иван Ургант - гей, а дети Аллы Пугачевой несчастны?

Иван Ургант Фото: Кадр из видео

Считает ли Владимир Пресняков детей Аллы Пугачевой несчастными?

На днях Владимир Пресняков и Наталья Подольская в одном из последних интервью обсуждали воспитание молодежи. Певица спросила супруга, как он относится к тому, что их сына Артемия считают "не таким интеллектуалом", как детей Максима Галкина и Аллы Пугачевой, пишет Popcake.tv.

Наталья Подольская Фото: скриншот видео с YouTube

Напомним, много лет назад Владимир Пресняков практически являлся затем Примадонны и состоял в романтических отношениях с Кристиной Орбакайте. У пары родился общий сын Никита. Но семейной жизни у них не сложилось. Теперь они периодически встречаться на семейных праздниках и поддерживабт дружеские отношения.

"Я боюсь маленьких гениев. Я всегда очень осторожно к этому относился, к вундеркиндам, потому что они все несчастны. Они потом спиваются, в основном, все это так. 1% существует, который более-менее успешен", - ответил на вопрос Владимир Пресняков.

Кто-то из пользователей Сети услышал в его словах некую обиду на Аллу Пугачеву, а другие считают, что ничего в этих словах нет. Тем более, что Владимир Пресняков сделал оговорку, что ни в коем случае не хотел задеть Примадонну и ее детей.

Таким образом, можно предположить, что это очередной слух, который является частью кампании против Аллы Пугачевой и ее супруга Максима Галкина, которого зачислили в РФ в ряды "иноагентов". После этого Алла Борисовна высказалась в поддержку мужа, осудила войну и попросила ее тоже включить в этот список.

Фото: Felicija Survilo/TVNET