Еженедельно портал RUS TVNET в рубрике "Звездные страсти" обозревает самые громкие слухи недели. На этот раз желтая пресса, да и не только она решила пройтись по Ивану Урганту и Алле Пугачевой. Кажется здесь есть определенные совпадения. Не находите?
Иван Ургант - гей, а дети Аллы Пугачевой несчастны?
Иван Ургант - гей?
По словам 32-летнего блогера Юрия Хованского телеведущий Иван Ургант - гей. Это он заявил в шоу Ксении Собчак "Осторожно: Собчак!". Напомним, впервые эту тему Юрий Хованский поднял в беседе с рэп-исполнителем Big Russian Boss. "Ургант - гей. Его семья - это просто оправдание, а на самом деле он "жарит" в сауне молодых мальчиков", - говорил блогер.
Стоит заметить, что Иван Ургант никак не отреагировал на слова музыканта и не комментировал эти слухи. Ксения Собчак решила поинтересоваться, откуда они: "Ты готов отвечать? Зачем ты это сказал?".
Хованский отметил, что у него есть доказательства, поэтому перед Иваном Ургантом извиняться не собирается. Якобы, он ничего не выдумывал.
"Отвечать за слова не готов, на фиг надо? Мать моей тогдашней женщины занималась поставками раков в элитные сауны и, собственно, видела все", - указал Юрий.
Довольно сомнительные доказательства, учитывая, что с Юрия Хованского недавно сняли обвинения, а сам он не раз говорил, что является "приспособленцем". Потому, скорее всего - это просто слухи.
Считает ли Владимир Пресняков детей Аллы Пугачевой несчастными?
На днях Владимир Пресняков и Наталья Подольская в одном из последних интервью обсуждали воспитание молодежи. Певица спросила супруга, как он относится к тому, что их сына Артемия считают "не таким интеллектуалом", как детей Максима Галкина и Аллы Пугачевой, пишет Popcake.tv.
Напомним, много лет назад Владимир Пресняков практически являлся затем Примадонны и состоял в романтических отношениях с Кристиной Орбакайте. У пары родился общий сын Никита. Но семейной жизни у них не сложилось. Теперь они периодически встречаться на семейных праздниках и поддерживабт дружеские отношения.
"Я боюсь маленьких гениев. Я всегда очень осторожно к этому относился, к вундеркиндам, потому что они все несчастны. Они потом спиваются, в основном, все это так. 1% существует, который более-менее успешен", - ответил на вопрос Владимир Пресняков.
Кто-то из пользователей Сети услышал в его словах некую обиду на Аллу Пугачеву, а другие считают, что ничего в этих словах нет. Тем более, что Владимир Пресняков сделал оговорку, что ни в коем случае не хотел задеть Примадонну и ее детей.
Таким образом, можно предположить, что это очередной слух, который является частью кампании против Аллы Пугачевой и ее супруга Максима Галкина, которого зачислили в РФ в ряды "иноагентов". После этого Алла Борисовна высказалась в поддержку мужа, осудила войну и попросила ее тоже включить в этот список.
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