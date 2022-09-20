СМИ: Дмитрий Медведев арендует землю стоимостью 8,5 млн долларов за 25 долларов в год

Участок передал Медведеву на льготных условиях Борис Рассказов, в то время глава Красногорского района. В мае 2004 года ему было предъявлено обвинение в злоупотреблении служебным положением. Тогда земельный участок перешел под контроль дочери бизнесмена Бориса Березовского. В ноябре 2004 года по решению суда земля была возвращена государству, и вскоре уголовное дело в отношении Бориса Рассказова было завершено. Дело в отношении главы района было закрыто сразу после того, как он передал элитное имущество Дмитрию Медведеву.

Обвинения в коррупции

В 2017 году Фонд Навального провел расследование и узнал, что в фонды Медведева было переведено в общей сложности 70 миллиардов рублей (1,1 миллиарда евро) денег и имущества. На эти средства были построены и содержались премьерская усадьба и агрономический комплекс "Мансурово", горная резиденция премьер-министра в Сочи, виноградники в Анапе и Тоскане (Италия), загородные дома в Плесе Ивановской области.

Новость о "серых" доходах Медведева 26 марта 2017 года вызвала массовые протесты в России против коррупции в правительстве. Только в Москве полиция задержала более 1000 протестующих, включая Навального.

Медведев, говоря о Навальном, заявил, что он открыто говорит - "все плохие, выбирайте меня президентом".

"Вот почему он призызвает на улицу людей, часто несовершеннолетних, что практически является преступлением, потому что он делает их заложниками своей политической программы", - сказал Медведев, который решил прокомментировать обвинения против него.