СМИ: Дмитрий Медведев арендует землю стоимостью 8,5 млн долларов за 25 долларов в год

Дмитрий Медведев, бывший президент России, а ныне зампред Совета безопасности, с 2002 года арендует элитный подмосковный участок земли, рыночная стоимость которого составляет почти полмиллиарда рублей (около 8,5 млн долларов США). Однако он арендует этот участок всего за 1500 рублей (25 долларов США), следует из взломанной переписки и документов вице-губернатора Московской области Игоря Трескова, сообщает издание Insider.
Документы опубликовал Telegram-канал Black Mirror. Интересно, что Медведев не выплатил даже такую маленькую сумму. Из переписки видно, что соседние участки земли принадлежат министрам и госслужащим. Скорее всего, земельный участок достался Медведеву за помощь в прекращении уголовного дела в отношении главы Красногорского района.
Бывший президент России Дмитрий Медведев указывает в своей декларации зампреда Совбеза, что использует участок земли площадью 1,16 акра. Согласно взломанной переписке, Медведев начал арендовать землю еще в 2002 году.
Срок контракта - 49 лет. Также указана арендная плата - 1354 рубля в год. Она не увеличивается с годами. По крайней мере, в 2015 году сумма не изменилась. Однако из документов видно, что сам Медведев за земельный участок не платил.
Земельный участок Медведева находится в Архангельском районе. Сотка земли там стоит 13,5 млн рублей. Соответственно, земля Медведева стоит 630 миллионов рублей.
Из того же письма следует, что соседние участки достались другим видным государственным деятелям - Михаилу Меню, Дмитрию Козаку и Герману Грефу. До сих пор непонятно, по какой цене они арендуют землю, но, видимо, получили ее не по рыночным ценам.
Участок передал Медведеву на льготных условиях Борис Рассказов, в то время глава Красногорского района. В мае 2004 года ему было предъявлено обвинение в злоупотреблении служебным положением. Тогда земельный участок перешел под контроль дочери бизнесмена Бориса Березовского. В ноябре 2004 года по решению суда земля была возвращена государству, и вскоре уголовное дело в отношении Бориса Рассказова было завершено. Дело в отношении главы района было закрыто сразу после того, как он передал элитное имущество Дмитрию Медведеву.
Обвинения в коррупции
В 2017 году Фонд Навального провел расследование и узнал, что в фонды Медведева было переведено в общей сложности 70 миллиардов рублей (1,1 миллиарда евро) денег и имущества. На эти средства были построены и содержались премьерская усадьба и агрономический комплекс "Мансурово", горная резиденция премьер-министра в Сочи, виноградники в Анапе и Тоскане (Италия), загородные дома в Плесе Ивановской области.
Новость о "серых" доходах Медведева 26 марта 2017 года вызвала массовые протесты в России против коррупции в правительстве. Только в Москве полиция задержала более 1000 протестующих, включая Навального.
Медведев, говоря о Навальном, заявил, что он открыто говорит - "все плохие, выбирайте меня президентом".
"Вот почему он призызвает на улицу людей, часто несовершеннолетних, что практически является преступлением, потому что он делает их заложниками своей политической программы", - сказал Медведев, который решил прокомментировать обвинения против него.
Вскоре после этого Медведев заявил журналистам, что утверждения о существовании огромной империи собственности, находящейся под его контролем, являются чепухой.
Эксклюзивный лимузин
Президент России Владимир Путин впервые проехал на бронированном лимузине Aurus Senat длиной более шести метров на церемонии своей инаугурации в мае 2018 года. Премьер-министр России Дмитрий Медведев сел в подобный лимузин в 2019 году.
Кроме того в линейке автомобилей марки Aurus, предназначенных для российских властей, есть и минивэн "Арсенал".
Длина лимузина составляет 6,63 метра, он оснащен 600-сильным гибридным двигателем, основой которого является 4,4-литровый турбомотор V8, автомобиль имеет девятиступенчатую автоматическую коробку передач и полный привод, а также системы поддержки водителя, которые в наше время часто можно встретить и в автомобилях компакт-класса.
До 100 км/ч лимузин, вес которого не разглашается, разгоняется за 6 секунд и развивает максимальную скорость 250 км/ч. По данным агентства "Интерфакс", Медведев начал пользоваться новым автомобилем в 2019 году и доволен им.
Самолет жены за 50 миллионов долларов
В 2019 году стало известно, что жена Дмитрия Медведева Светлана использует частный самолет Bombardier Global Express 5000, стоимость которого около 50 миллионов долларов США. Самолет "подарил" глава госбанка ВТБ Андрей Костин.
Самолет Bombardier Global Express 5000 с регистрационным номером "М-СКСМ" сначала принадлежал дочерней компании ВТБ "ВТБ Лизинг", которая позже продала его офшорной компании IF Company Limited, зарегистрированной в Белизе.
Этой компании также официально принадлежит самолет Bombardier Global 6000, которым регулярно пользуется подруга Костина Наилия Аскер-Заде.
В заявлении Фонда говорится, что управляющий госбанка может "предоставить" самолет для нужд своей девушки, не вызывая вопросов у правоохранительных органов, только в том случае, если он оформляет самолеты для других, гораздо более важных лиц.
Сотрудники антикоррупционного фонда отслеживали все полеты самолета "М-СКСМ" за последние четыре года на сайте Planefinder и сопоставляли эту информацию с сообщениями в СМИ о видных российских деятелей, находившихся в тех же местах, что и рассматриваемый самолет.
Во всех случаях этим человеком оказалась жена Медведева Светлана.
"У жены бывшего президента России нет личного самолета. Семья Медведева может путешествовать и отдыхать только за свой счет. При любом другом раскладе это хищение средств госбюджета или взятки от олигархов. Оплачивать перелеты жены может только сам Медведев, т.к. сама Светлана не работает и официального дохода у нее нет", - говорится в сообщении Фонда борьбы с коррупцией.
Эксперты фонда отмечают, что эксплуатация такого самолета очень затратна - его обслуживание обходится примерно в 10 000 долларов за один летный час.
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