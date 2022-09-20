Опрос: только 20% латвийцев поддерживают Россию

"По понятным причинам Россия в Латвии больше не особо приветствуется", - пишет в социальных сетях руководитель SKDS Арнис Кактиньш, отмечая, что в опросе, проведенном в июле этого года, только 20% респондентов оценили Россию позитивно. Еще 15% респондентов не смогли сформулировать свое мнение.

В 2021 году Россию положительно оценивали 48%, отрицательно - 37% и 14% не имели однозначного мнения.

Данные опроса о ситуации десятилетней давности - проведенного в 2012 году - показывают, что тогда 56% людей оценивали Россию положительно, 28% - отрицательно и 16% затруднились сформулировать свое мнение. При этом в 2010 и 2011 году почти две трети "у нас симпатизировали России", отметил Кактиньш.

Для сравнения, отношение жителей Латвии к США за последний год существенно не изменилось: в этом году 51% респондентов положительно относились к США по сравнению с 50% год назад, а также 35% в этом году относились к США отрицательно по сравнению с 36% год назад. Более всего негативных оценок в отношении США появилось в опросе 2020 года - 46%, тогда как наиболее позитивной оценка была в 2010 году - 57%.

При этом отношение жителей Латвии к Европейскому союзу за последний год стало более негативным, но оно все же значительно лучше, чем к США и России: в этом году 66% опрошенных жителей Латвии относятся к ЕС положительно по сравнению с 71% год назад, а негативное отношение отметили 23% респондентов по сравнению с 18% год назад.

В каждом из опросов принимали участие приблизительно 1000 респондентов.