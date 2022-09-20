Депутата от КПРФ приговорили к 13 годам по делу о растлении ребенка

Самсонова признали виновным в "иных действиях сексуального характера" в отношении малолетнего (п. "б" ч. 4 ст. 132 УК).

Прокурор запрашивал для депутата 15 лет лишения свободы. В свою очередь депутат вину не признал, он утверждает, что его оговорили. А также утверждал, что у него есть алиби.

Как утверждает обвинение, депутат, "находясь на территории базы отдыха" демонстрировал 11-летнему ребенку "предмет интимного характера и доводил ему информацию о его предназначении".

В КПРФ говорят, что уголовное преследование Самсонова связано с успехом партии на выборах в Законодательное собрание края в 2021 году, а также с нежеланием допускать депутата к выборам в городскую Думу Владивостока в 2022 году.