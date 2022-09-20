Ни карьеры, ни личной жизни - все вертится вокруг еды: история страдающей булимией Кристины

Реакция и лечение

Родители впервые узнали о болезни спустя шесть лет и были крайне удивлены, что их умницу и отличницу положили в психиатрическую клинику. После месячного лечения они забрали дочь к себе и стали проводить долгие беседы о том, что нужно "взять себя в руки" и "просто правильно питаться". Стыдили, ругали за слабость и отсутствие самоконтроля.

Им казалось, что строгость поможет. Как правило, все пациенты с булимией говорят, что от таких слов только возрастает чувство вины и уровень эмоционального напряжения. Скажите человеку, охваченному кашлем: "Ну-ка прекрати!". Да он рад бы, но кашлю не прикажешь.

После первой госпитализации Кристина 1-2 раза в год попадала в психиатрическую больницу. Месяц лечения немного улучшал состояние, и девушка переставала выполнять рекомендации врачей. Через пару-тройку месяцев все возвращалось на круги своя.

За это время она успела выйти замуж и развестись. Необходимость регулярно наблюдаться у психиатра и психотерапевта осознала лишь спустя 11 лет после начала болезни. Она растеряла весь потенциал, который у нее был. Ни успешной карьеры, ни личной жизни - все вертится вокруг еды: что съесть, когда устроить "пир", как скрыть улики. Двухлетняя терапия дает свои плоды, но впереди еще длительная работа.

Факторы риска • Возраст 11-18 лет, иногда молодые женщины с повышенной чувствительностью, ответственностью, неуверенностью в себе. • Перфекционизм, стремление быть лучшим. • Депрессивность, страх публичных ситуаций, перепады настроения, тревожность. • Сложности с распознаванием своих эмоций, состояний, телесных ощущений. • Иногда присутствие в анамнезе травмирующих событий в детстве, юношестве. • Сенсорная чувствительность к еде, подчеркнутое избегание ряда продуктов.