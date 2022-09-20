В Латвии понизят температуру отопления и горячей воды

Правительство приняло решение временно снизить температуру воздуха в помещениях, установив ее не выше +19 градусов. Снижение температуры в жилых помещениях на один градус экономит около 5% расходов на отопление, что в долгосрочной перспективе представляет собой существенную экономию.

Постановлением правительства предусмотрено, что в период с 1 октября 2022 года по 30 апреля 2023 года управляющий жилым домом должен обеспечить соответствующие параметры системы отопления, чтобы температура воздуха в квартирах не превышала +19 градусов, а в помещении с самой низкой температурой воздуха она не может быть ниже +18 градусов.

При этом сохранена возможность принятия решения совладельцами жилого дома или собственниками квартир в многоквартирном доме об обеспечении более высокой температуры воздуха в жилом доме.

Также в целях сокращения потребления энергоресурсов на отопление жилых домов правительством принято решение о временном снижении температуры горячей воды.

С 1 октября текущего года по 30 апреля 2023 года управляющий жилым домом вправе незначительно или временно снизить температуру горячей воды, если соблюдены условия для предотвращения размножения бактерии легионеллы. Нормативным регламентом предусмотрено, что температура горячей воды на выходе из теплообменника не может быть ниже +55 градусов.