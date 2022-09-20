Медики проведут забастовку 27 и 28 сентября

LVSADA особо отмечает: утверждая Национальный план развития на 2021-2027 годы, Сейм подчеркнул, что "следует срочно и значительно повысить заработную плату работающих в сфере здравоохранения".

Как заявили в LVSADA, правительство во главе с премьер-министром Кришьянисом Кариньшем в настоящее время "и не вспоминает об этом, а также как будто не догадывается о забастовке LVSADA".

Министерство здравоохранения, в свою очередь, указывает на то, что за последние годы объем бюджетного финансирования сферы здравоохранения значительно увеличился, достигнув в 2022 году 1,54 млрд евро. На повышение заработной платы медицинскому персоналу с 2017 по 2022 год выделено в общей сложности 467,21 млн евро.

В целях повышения доступности медицинских услуг одной из важнейших задач является обеспечение наличия квалифицированных медицинских кадров для оказания финансируемых государством услуг, признают в Минздраве. В министерстве утверждают, что в качестве стимула для работы в госсекторе продолжается повышение зарплат медицинского персонала, на что в бюджете здравоохранения в 2022 году выделено дополнительно 35 млн евро.

С 1 января 2022 года средняя заработная плата врачей и функциональных специалистов повышена с 1862 евро до 1963 евро, а медицинского персонала по уходу за больными и помощников функциональных специалистов - с 1117 евро до 1183 евро.

Аналогичным образом в 2022 году увеличилась на 4,4% минимальная месячная заработная плата врачей, включая ординаторов, и функциональных специалистов - с 1489 до 1555 евро за ставку, а минимальная месячная заработная плата медсестер и сертифицированных помощников врачей - на 4,74%, с 985 до 1032 евро, поясняет Минздрав.