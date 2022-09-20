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Британская разведка: Россия вывела подводные лодки из Крыма

rus.tvnet.lv
Британская разведка: Россия вывела подводные лодки из Крыма
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Подводные лодки
Подводные лодки Фото: EPA/Scanpix

Подводные лодки Черноморского флота были выведены российской армией из Крыма в целях безопасности, говорится в ежедневном отчете Минобороны Великобритании о ситуации в Украине.

Командование Черноморского флота России почти наверняка передислоцировало свои подводные лодки класса Кило (собирательное обозначение, принятое в НАТО для двух проектов российских подводных лодок) из аннексированного Севастополя в Новороссийск.

По данным "Медузы", из Крыма выведены подводные лодки проекта 877 "Палтус" и проекта 636 "Варшавянка".

4-я отдельная бригада подводных лодок Черноморского флота России состоит только из подводных лодок этого проекта, а это значит, что все подводные лодки покинули базу флота в Севастополе.

Эксперты британского Минобороны высказывают мнение, что вывод флота связан с изменением уровня угрозы в связи с усилением украинских ударных сил большой дальности. За последние два месяца атакам подверглись штаб Черноморского флота и его главный аэродром морской авиации, напоминают авторы сводки.

Ранее российские власти называли необходимость обеспечения присутствия Черноморского флота в Севастополе одной из причин аннексии Крыма в 2014 году.

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