Британская разведка: Россия вывела подводные лодки из Крыма

Командование Черноморского флота России почти наверняка передислоцировало свои подводные лодки класса Кило (собирательное обозначение, принятое в НАТО для двух проектов российских подводных лодок) из аннексированного Севастополя в Новороссийск.

По данным "Медузы", из Крыма выведены подводные лодки проекта 877 "Палтус" и проекта 636 "Варшавянка".

4-я отдельная бригада подводных лодок Черноморского флота России состоит только из подводных лодок этого проекта, а это значит, что все подводные лодки покинули базу флота в Севастополе.

Эксперты британского Минобороны высказывают мнение, что вывод флота связан с изменением уровня угрозы в связи с усилением украинских ударных сил большой дальности. За последние два месяца атакам подверглись штаб Черноморского флота и его главный аэродром морской авиации, напоминают авторы сводки.

Ранее российские власти называли необходимость обеспечения присутствия Черноморского флота в Севастополе одной из причин аннексии Крыма в 2014 году.