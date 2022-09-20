В Уголовный кодекс России добавят статьи о мародерстве и сдаче в плен

Авторы поправки предлагают наказывать за мародерство лишением свободы сроком до шести лет. За мародерство, совершенное с применением насилия, не опасного для жизни, либо с угрозой применения такого насилия, - до 10 лет. А за мародерство, совершенно группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере или с применением насилия, опасного для жизни, - до 12 лет. Если речь идет об организованной группе и особо крупном размере, то наказание может достичь 15 лет.

С начала российского военного вторжения в Украину СМИ не раз раз сообщали о случаях мародерства на оккупированных территориях. Военнослужащие отправляли награбленную технику в том числе из Беларуси, используя почту и курьерские сервисы. Российские власти эти сообщения не комментировали, уголовных дел против предполагаемых мародеров в России не заводили.

"Мобилизация" и "военное положение"

Кроме того, поправками в "непримечательный" законопроект ко второму чтению предлагается внести статью "Добровольная сдача в плен" (ст. 352.1 УК).

За сдачу в плен грозит от трех до 10 лет лишения свободы, если нет признаков государственной измены, пишет Чиков.