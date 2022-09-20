Глава МИД Эдгар Ринкевич прокомментировал анонсированные "референдумы" на оккупированных Россией территориях Украины. Он призвал расширить список санкций и предоставить Украине больше оружия.
Ринкевич - об анонсированных РФ "референдумах": Украина должна получить больше оружия
"Судя по всему, РФ движется вперед с организацией псевдореферендумов на оккупированных территориях Украины, международное общество должно отвергнуть этот шаг, нужно больше санкций, а Украина должна получить больше оружия для освобождения своей территории, мы должны сказать нет шантажу РФ", - написал Ринкевич в Twitter.
Apparently #Russia is moving ahead with organising fake referenda in the occupied territories of #Ukraine, international community must reject this move, more sanctions must follow and Ukraine must get more weapons to liberate its territory, we must say no to Russian blackmail— Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) September 20, 2022
Прокомментировали информацию о "референдумах" и другие политические деятели.
Реакция Ермака
Глава офиса президента Украины Андрей Ермак прокомментировал информацию о "референдумах" на оккупированных территориях, он считает "наивным шантажом" объявленные "референдумы о присоединении к России" в самопровозглашенных ДНР и ЛНР.
"Наивный шантаж угрозами и страшилками «референдумов», «мобилизаций» от умеющих воевать только с детьми и мирными людьми… Так выглядит страх разгрома. Враг боится, примитивно манипулирует. Украина решит российский вопрос. Угрозу можно ликвидировать только силой", - прокомментировал он в Telegram.
Реакция Подоляка
По мнению советника главы Офиса президента Украины Михаила Подоляка, референдумы — это "асимметричный ответ на украинское контрнаступление".
"Россияне полагают, что незаконный "референдум" сможет остановить HIMARS и ВСУ на пути уничтожения оккупантов на наших землях. Уверены, что хотите потратить время, нужное для организации побега, на новое шоу? Попытайтесь… Будет интересно…", - написал Подоляк в Telegram.
Реакция Кулебы
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что "фейковые референдумы" и гибридная мобилизация" ничего не изменят.
"Россия как была, так и остается государством-агрессором, незаконно оккупирующим часть украинской земли. Украина имеет полное право освобождать свои территории и будет в дальнейшем освобождать их, что бы там ни говорили в России", - заявил Кулеба в Twitter.
Реакция Шольца
Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия не признает "референдумы о присоединении к России" самопровозглашенных ДНР, ЛНР и других оккупированных территорий Украины.
"Россия должна вывести свои войска [с Украины]. Украина имеет полное право защищать целостность и суверенитет своей страны и свою демократию, мы поддерживаем Украину в этом", - сказал Шольц, прибыв в Нью-Йорк для участия в Генеральной Ассамблее ООН.
Реакция Столтенберга
Прокомментировал "референдумы" и генсек НАТО Йенс Столтенберг
"Мнимые референдумы не имеют легитимности и не меняют характер агрессивной войны России против Украины. Это дальнейшая эскалация путинской войны. Международное сообщество должно осудить это вопиющее нарушение международного права и усилить поддержку Украины," - цитирует Столтенберга "Дождь".
Реакция Подоляка
В эфире "Дождя" "референдумы" прокомментировал и советник офиса президента Украины Михаил Подоляк
"Это абсолютно бессмысленное действие. Это попытка зайти в финал, абсолютно обнулив репутацию, экономику и перспективу Российской Федерации. Это попытка как-то сгладить и зайти в какую-то агонию", - заявил он.
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