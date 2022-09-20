Ринкевич - об анонсированных РФ "референдумах": Украина должна получить больше оружия

Реакция Подоляка

По мнению советника главы Офиса президента Украины Михаила Подоляка, референдумы — это "асимметричный ответ на украинское контрнаступление".

"Россияне полагают, что незаконный "референдум" сможет остановить HIMARS и ВСУ на пути уничтожения оккупантов на наших землях. Уверены, что хотите потратить время, нужное для организации побега, на новое шоу? Попытайтесь… Будет интересно…", - написал Подоляк в Telegram.

Реакция Кулебы

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что "фейковые референдумы" и гибридная мобилизация" ничего не изменят.

"Россия как была, так и остается государством-агрессором, незаконно оккупирующим часть украинской земли. Украина имеет полное право освобождать свои территории и будет в дальнейшем освобождать их, что бы там ни говорили в России", - заявил Кулеба в Twitter.

Реакция Шольца

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия не признает "референдумы о присоединении к России" самопровозглашенных ДНР, ЛНР и других оккупированных территорий Украины.

"Россия должна вывести свои войска [с Украины]. Украина имеет полное право защищать целостность и суверенитет своей страны и свою демократию, мы поддерживаем Украину в этом", - сказал Шольц, прибыв в Нью-Йорк для участия в Генеральной Ассамблее ООН.

Реакция Столтенберга

Прокомментировал "референдумы" и генсек НАТО Йенс Столтенберг

"Мнимые референдумы не имеют легитимности и не меняют характер агрессивной войны России против Украины. Это дальнейшая эскалация путинской войны. Международное сообщество должно осудить это вопиющее нарушение международного права и усилить поддержку Украины," - цитирует Столтенберга "Дождь".

Реакция Подоляка

В эфире "Дождя" "референдумы" прокомментировал и советник офиса президента Украины Михаил Подоляк

"Это абсолютно бессмысленное действие. Это попытка зайти в финал, абсолютно обнулив репутацию, экономику и перспективу Российской Федерации. Это попытка как-то сгладить и зайти в какую-то агонию", - заявил он.