"Мы думали, что не выйдем живыми". Семеро шриланкийцев рассказывают об ужасе российского плена

50-летняя Мэри Эдит Утхайкумар четыре месяца провела в плену у россиян Фото: BBC

"Они заперли нас в комнате, - рассказывает она. - Нас били, когда мы шли в душ. Они даже не позволяли мне встречаться с другими. Мы не выходили на улицу три месяца".

У Мэри - больное сердце, но ей не давали нужных лекарств.

Кроме этого ее очень подавляло одиночество.

"Быть одной было очень трудно, - говорит она. - Они сказали, что у меня проблемы с психическим здоровьем, и дали мне таблетки. Но я их не принимала".

У остальных - еще более заметные следы пережитого: один из мужчин снял обувь и показал вырванные плоскогубцами ногти на ногах. Второй мужчина также подвергся пыткам.

Шриланкийцы также рассказали об избиениях без видимых причин - российские солдаты напивались и били них.

"Они много раз били меня рукоятками пистолетов, - говорит 35-летний Тинеш Гогентиран. - Один из них ударил меня кулаком в живот, у меня потом два дня все болело. Затем он потребовал у меня денег".

"Мы были очень злы и очень тревожились - мы плакали каждый день, - вспоминает 25-летний Дилукшан Робертклайв. - Единственное, что поддерживало нас, - это молитвы и воспоминания о родных".