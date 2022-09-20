По словам министра образования Эстонии Тыниса Лукаса, в следующем году средняя зарплата учителя вырастет до 2048 евро, а зарплата учителя, преподающего эстонский язык в Ида-Вирумаа, будет рассчитываться с коэффициентом 1,5. Так что с осени следующего года преподаватель эстонского языка в Ида-Вирумаа может рассчитывать на зарплату в 3000 евро.
Министр: В Эстонии в следующем году средняя зарплата учителя вырастет до 2048 евро
Лукас прокомментировал Postimees, что на прошлой неделе после встречи правительственной коалиции в поместье Вихула стали распространяться слухи о 15-процентном повышении заработной платы учителей, что не соответствует действительности. "Эта история началась со слов министра финансов, что зарплата учителей, спасателей, полицейских и работников культуры повысится как минимум на 15 процентов. Повышение заработной платы учителей значительно выше.
Учителя запросили прибавку опираясь на то, как изменилась средняя зарплата. Требование Союза работников сферы образования заключалось в том, что минимальная заработная плата учителя должна составлять 1845 евро.
"Во время переговоров мы не могли предусмотреть такую большую сумму в бюджете, но увеличение все равно очень большое. В следующем году на повышение заработной платы учителей выделено 106,6 миллиона евро, что означает увеличение фонда заработной платы учителей на 23,9 процента. В результате минимальная зарплата учителей вырастет до 1749 евро", - сказал Лукас.
Коалиция достигла договоренности, что сумма дифференциации также будет немного увеличена, что даст школам возможность варьировать нагрузку учителей и при необходимости им доплачивать. "Государственные расходы на одного учителя в следующем году составят 2048 евро, что означает, что средняя зарплата учителя составит 2048 евро", - сказал Лукас.
По словам Лукаса, он поддерживает требование учителей о повышении их заработной платы и в последующие годы. "Но это дело следующего правительства", - сказал он.
Переход школ на эстонский язык с осени следующего года поднимет зарплату учителей, преподающих на эстонском языке в Ида-Вирумаа, выше среднего. Повышение заработной платы учителей в Ида-Вирумаа является частью пакета в 41 миллион евро, предназначенного для подготовки к переходу на эстонский язык обучения в следующем году.
"Основной недостаток при переходе на эстоноязычное образование часто проявляется в нехватке учителей. Необходимо мотивировать учителей и сделать эту профессию популярной. В следующем году в государственном бюджете предусмотрены суммы, с которыми мы начнем активную подготовку к переходу на эстонский язык обучения в 2024 году", - сказал Лукас.
Учитель, преподающий эстонский язык в Ида-Вирумаа, со следующей осени будет получать зарплату с коэффициентом 1,5, а воспитатель детского сада - с коэффициентом 1,3.
"Учитывая, что средняя зарплата учителя в следующем году составит 2048 евро, учитель, преподающий эстонский язык в Ида-Вирумаа, может рассчитывать на месячную зарплату в следующем году в размере 3000 евро", - сказал Лукас.
Для подготовки к переходу на эстоноязычное образование в следующем году планируется дополнительный заказ учебных мест на специальность учителя, а также подготовка учителей.
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