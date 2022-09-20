Министр: В Эстонии в следующем году средняя зарплата учителя вырастет до 2048 евро

По словам Лукаса, он поддерживает требование учителей о повышении их заработной платы и в последующие годы. "Но это дело следующего правительства", - сказал он.

Переход школ на эстонский язык с осени следующего года поднимет зарплату учителей, преподающих на эстонском языке в Ида-Вирумаа, выше среднего. Повышение заработной платы учителей в Ида-Вирумаа является частью пакета в 41 миллион евро, предназначенного для подготовки к переходу на эстонский язык обучения в следующем году.

"Основной недостаток при переходе на эстоноязычное образование часто проявляется в нехватке учителей. Необходимо мотивировать учителей и сделать эту профессию популярной. В следующем году в государственном бюджете предусмотрены суммы, с которыми мы начнем активную подготовку к переходу на эстонский язык обучения в 2024 году", - сказал Лукас.

Учитель, преподающий эстонский язык в Ида-Вирумаа, со следующей осени будет получать зарплату с коэффициентом 1,5, а воспитатель детского сада - с коэффициентом 1,3.

"Учитывая, что средняя зарплата учителя в следующем году составит 2048 евро, учитель, преподающий эстонский язык в Ида-Вирумаа, может рассчитывать на месячную зарплату в следующем году в размере 3000 евро", - сказал Лукас.

Для подготовки к переходу на эстоноязычное образование в следующем году планируется дополнительный заказ учебных мест на специальность учителя, а также подготовка учителей.