Американцы исследовали русские березы для поляков. Новый поворот в деле о "смоленской катастрофе"?

"Комиссия [Мацеревича] интерпретировала доказательства, имевшиеся в ее распоряжении, избирательно… Написание отчетов с заранее сформулированными выводами с самого начала было стандартом ее работы", - цитируют они Марека Домбровского, бывшего члена комиссии, который вышел из ее состава в знак протеста против непрозрачных методов ее работы.

Американская экспертиза

Однако настоящей "бомбой" журналистского расследования стала публикация в нем фрагментов масштабной экспертизы, проведенной авторитетным американским Национальным институтом авиационных исследований при Университете Вичита (НИАИ).

Журналисты подчеркивают значимость и масштаб этой экспертизы: из 30 миллионов злотых (около 7,5 млн долларов), выделенных из бюджета на работу комиссии Мацеревича, на оплату этого исследования ушло восемь миллионов.

В отчете польской комиссии обширно цитируются выводы этой экспертизы. Однако, как утверждают журналисты, комиссия Мацеревича выбрали для цитирования в своем документе только те фрагменты, которые могли подтверждать вывод о взрыве на борту самолета.

Доказательства того, что под Смоленском произошла "обычная" авиакатастрофа, не сопряженная ни с какими взрывами на борту лайнера, просто игнорировались, говорится в расследовании.

Например, комиссия Мацеревича проигнорировала компьютерную симуляцию последних секунд полета "туполева", которая предполагала, что самолет действительно врезался крылом в березу и из-за этого перевернулся в воздухе. Разлет обломков самолета и даже форма борозд на грунте, смоделированные в этой симуляции, фактически полностью совпадают с картиной на месте происшествия.

Американские эксперты провели фундаментальную экспертизу, результаты которой, как утверждают журналисты, так и не были продемонстрированы общественности Фото: Getty Images