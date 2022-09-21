Движение "Весна" объявило всероссийскую акцию протеста против мобилизации

Активисты призывают жителей собраться в 19:00 21 сентября в центре своих городов.

"Тысячи российских мужчин - наших отцов, братьев и мужей - будут брошены в мясорубку войны. За что они будут умирать? За что матери и дети будут проливать слезы?", - говорится в обращении движения.

⚡️⚡️⚡️ Нет могилизации! Всероссийская акция протеста. Сегодня, 21 сентября, в 19:00. Центры всех городов



1/9 pic.twitter.com/BVXIc3Fwfx — Движение «Весна» 💚 (@vesna_democrat) September 21, 2022

Как сообщалось, 21 сентября президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в стране. Призыву на военную службу будут подлежать только граждане, которые состоят в запасе.