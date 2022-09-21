Движение "Весна" призвало к всероссийской акции протеста против мобилизации, объявленной президентом РФ Владимиром Путиным, пишет "Медуза".
Движение "Весна" объявило всероссийскую акцию протеста против мобилизации
Движение "Весна" объявило всероссийскую акцию протеста против мобилизации
Активисты призывают жителей собраться в 19:00 21 сентября в центре своих городов.
"Тысячи российских мужчин - наших отцов, братьев и мужей - будут брошены в мясорубку войны. За что они будут умирать? За что матери и дети будут проливать слезы?", - говорится в обращении движения.
⚡️⚡️⚡️ Нет могилизации! Всероссийская акция протеста. Сегодня, 21 сентября, в 19:00. Центры всех городов— Движение «Весна» 💚 (@vesna_democrat) September 21, 2022
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Как сообщалось, 21 сентября президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в стране. Призыву на военную службу будут подлежать только граждане, которые состоят в запасе.
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