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Движение "Весна" объявило всероссийскую акцию протеста против мобилизации

rus.tvnet.lv
Движение "Весна" объявило всероссийскую акцию протеста против мобилизации
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Москва
Москва Фото: EPA/Scanpix

Движение "Весна" призвало к всероссийской акции протеста против мобилизации, объявленной президентом РФ Владимиром Путиным, пишет "Медуза".

Активисты призывают жителей собраться в 19:00 21 сентября в центре своих городов.

"Тысячи российских мужчин - наших отцов, братьев и мужей - будут брошены в мясорубку войны. За что они будут умирать? За что матери и дети будут проливать слезы?", - говорится в обращении движения.

Как сообщалось, 21 сентября президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в стране. Призыву на военную службу будут подлежать только граждане, которые состоят в запасе.

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