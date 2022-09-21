Весь вторник, 20 сентября, мир ждал обращения российского президента Владимира Путина, но дождался его только утром в среду (на нем российский лидер рассказал о начале частичной мобилизации). Мы собрали самые яркие высказывания по поводу ожидания речи Путина в интернете.
18+! ⟩ Как мир ждал обращения Путина: только мемы
Внимание - присутствует ненормативная лексика!
Не уверен, что утро будет вечера мудренее— Руслан Усачев (@RuslanUsachev) September 20, 2022
не будем вас отвлекать, ищите билеты— aviasales (@aviasales) September 20, 2022
Я надеюсь, что Путин сделает каминг-аут как небинарная персона— Харик Оханисян (@Garik_R_O) September 20, 2022
Хочу, чтобы Путин с Шойгу объявили, что они геи, и что решили уехать в тайгу.— Tania Felgengauer (@t_felg) September 20, 2022
ну хоть сутки успели за пугачеву порадоваться под конец— красильщик (@ikrasil) September 20, 2022
Батя, который меня пиздил, заставлял отжиматься и заправлять кровать за 45 секунд, в итоге оказался единственным, кто готовил меня к реальной жизни— Денис Чужой (@fe_city_boy) September 21, 2022
Хочется простого человеческого, чтоб Галкин сместил кое-кого с фразой «я тебя пародировал, я тебя и убью»— Харик Оханисян (@Garik_R_O) September 20, 2022
скриншот из соцсетей
Я надеюсь, что они там нигде не могут найти Путина, а потом заходят в ванную — а там окно открыто, и ветер шторку колышет— Денис Чужой (@fe_city_boy) September 20, 2022
милый, какая работа? ты сейчас едешь в волгоград к моим родителям, садишься в построенный моим прадедом погреб-бункер и не высовываешься— даша без карандаша (@dashatilove) September 20, 2022
А ведь дед впервые сегодня не напиздел— Безмерный Птах (@Brodie_Bruce) September 20, 2022
По факту, это было самое охуенное выступление Путина за 22 года.— Марина Молчанова (@molchalyga) September 20, 2022
Возможно, вы искали: https://t.co/H6BUsGWUqn pic.twitter.com/6IZvhHIYHA— aviasales (@aviasales) September 20, 2022
Бонус - реакции на речь Путина!
частичная мобилизация это в смысле вернётесь по частям или что значит— Ñ. ‡ ŠH. (@luxurybitches) September 21, 2022
Частичная мобилизация, как частичная импотенция. Если будет дрочить даже 300 тысяч человек, ничего не оживёт— Константин Ворон (@dark_dark_voron) September 21, 2022
Уважаемые граждане, сегодня я к вам обращаюсь не только как президент, но как крыса, загнанная в угол— красильщик (@ikrasil) September 21, 2022
«Потери Украины около миллиарда человек, у России пока двое: Жириновский и Нарцисс Пьер» - заявил Шойгу— Харик Оханисян (@Garik_R_O) September 21, 2022
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