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18+! ⟩ Как мир ждал обращения Путина: только мемы

rus.tvnet.lv
Как мир ждал обращения Путина: только мемы
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Владимир Путин и ожидание его речи
Владимир Путин и ожидание его речи Фото: Sergei Bobylev/Sergei Bobylev/TASS/Коллаж RUS TVNET

Весь вторник, 20 сентября, мир ждал обращения российского президента Владимира Путина, но дождался его только утром в среду (на нем российский лидер рассказал о начале частичной мобилизации). Мы собрали самые яркие высказывания по поводу ожидания речи Путина в интернете.

 Внимание - присутствует ненормативная лексика!

Фото: скриншот из соцсетей
Фото: скриншот из соцсетей
Фото: скриншот из соцсетей
Фото: скриншот из соцсетей

Бонус - реакции на речь Путина!

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