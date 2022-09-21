Государственная полиция пресекла деятельность организованной группы, оказывавшей профессиональную услугу по отмыванию денег в Латвии, используя разветвленную сеть "денежных мулов", насчитывающую более 90 человек. Эту преступную деятельность помогали поддерживать молодые граждане Латвии, которые позволили использовать свои банковские счета для поступления незаконных денег и предоставили их в распоряжение преступников за вознаграждение.
Полиция раскрыла схему по отмыванию денег
В ходе расследования было установлено, что таким образом было легализовано более 555 600 евро, которые ранее были выманены у жителей Германии и других стран. В ходе расследования Государственная полиция задержала всех членов преступной группы, состоящей из 14 человек, один из которых был гражданином Германии, а остальные гражданами Латвии.
Также к уголовной ответственности привлечены все причастные к этому "денежные мулы". Следствие по уголовному процессу завершено и в августе этого года оно передано в прокуратуру для возбуждения уголовного дела.
В феврале 2020 года отдел по борьбе с киберпреступлениями Государственной полиции возбудил уголовное дело по подозрению в отмывании денег в крупном размере после того, как кредитное учреждение, действующее в Латвии, обратилось с жалобой в Государственную полицию, которая констатировала систематическое получение мошеннических платежей на счета нескольких клиентов банка.
Информация, полученная в ходе расследования, показала, что в Риге была создана сеть "денежных мулов", в которой орудовали молодые люди в возрасте от 16 до 20 лет, получавшие на свои банковские счета платежи ZIB, в основном от граждан Германии, после чего поступившие средства моментально выводились наличными, преимущественно в полночь.
Потерпевшие, обнаружив, что их счета опустошены, обычно пытались аннулировать исходящие денежные операции, но, учитывая, что организаторы преступной группы обеспечили немедленное снятие этих средств с "денежного мула", лишь небольшой части потерпевших удалось перехватить и вернуть похищенные средства.
Анализируя данные, был сделан вывод, что в течение одного месяца было совершено около 30 эпизодов такого уголовного правонарушения, а также подсчитано, что преступная группа действовала в Латвии как минимум с сентября 2019 года.
В ходе расследования было установлено, что организованная группа состояла из 14 человек, один из которых был гражданином Германии, который координировал деятельность группы, находясь в Германии. Организатор преступной группы поручил вербовщикам "денежных мулов" найти лиц с открытыми
банковскими счетами в латвийских кредитных учреждениях, которые организованная группа лиц будет использовать для получения и перевода финансовых средств, полученных преступным путем.
По указанию организаторов, члены группы взаимно договорились о распределении суммы денег, добытых преступным путем, между всеми причастными, расчитывая, что "денежный мул" получит от 50 до 250 евро. Организованной таким образом преступной группе удалось отмыть деньги на сумму более 555 600 евро.
В апреле 2020 года Госполиция задержала 13 членов преступной группы, которые как управляли завербованными "денежными мулами", так и организовывали дальнейший оборот наличных средств, добытых преступным путем, обменивая их на виртуальные активы за отдельную комиссию. Среди задержанных были двое ведущих членов преступной группы, которые в качестве меры пресечения были заключены под стражу, после чего деятельность преступной группы и ее дальнейшие уголовные преступления были приостановлены
Лидер преступной группировки, находящейся в Германии, был задержан в мае 2022 года.
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