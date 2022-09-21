Полиция раскрыла схему по отмыванию денег

В ходе расследования было установлено, что таким образом было легализовано более 555 600 евро, которые ранее были выманены у жителей Германии и других стран. В ходе расследования Государственная полиция задержала всех членов преступной группы, состоящей из 14 человек, один из которых был гражданином Германии, а остальные гражданами Латвии.

Также к уголовной ответственности привлечены все причастные к этому "денежные мулы". Следствие по уголовному процессу завершено и в августе этого года оно передано в прокуратуру для возбуждения уголовного дела.

В феврале 2020 года отдел по борьбе с киберпреступлениями Государственной полиции возбудил уголовное дело по подозрению в отмывании денег в крупном размере после того, как кредитное учреждение, действующее в Латвии, обратилось с жалобой в Государственную полицию, которая констатировала систематическое получение мошеннических платежей на счета нескольких клиентов банка.