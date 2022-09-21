Стало известно, куда потратят деньги собранные на Bayraktar для Украины

На покупку беспилотника Bayraktar нужно около 5 млн евро. По словам одного из инициаторов кампании, музыканта Ральфа Эйландса, с учетом положения, в котором находятся латвийские доноры накануне зимы, и с изменением ситуации на фронте средства будут направлены на покупку дронов Atlas Pro.

Пабрикс также сказал, что ситуация на войне меняется день ото дня. Чтобы собрать миллионы, необходимые для покупки Bayraktar, потребуется много времени, а потребности на линии фронта есть уже сейчас, потому дроны Atlas Aerospace уже подготовлены для отправки.

Всего на Украину планируется отправить 15 комплектов дронов и 15 автомобилей. Каждый из этих наборов содержит три дрона, всего 45. Беспилотники не оснащены боеголовками и будут служить для целей разведки и связи.

Если в рамках кампании по сбору средств будут собраны новые средства, они будут направлены на закупку других вещей, необходимых украинской армии.

Уже сообщалось, что сбор пожертвований через ziedot.lv начался утром 16 августа. На данный момент из необходимых 5 млн евро на закупку турецкого беспилотника собрано около 0,9 млн евро.