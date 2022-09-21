Фото ⟩ Левитс в ООН: Россия должна ответить за свои преступления

Президент подчеркнул, что война России в Украине вызвала гуманитарную катастрофу. Россия не пропускает продукты питания, произведенные украинцами, на мировой рынок, а украинцы вынуждены покидать свои дома. Кроме того, как выразился президент, Россия использует свое положение на энергетическом рынке для оказания давления.

"Россия продолжает распространять ложные утверждения об истинной причине глобального продовольственного, топливного и финансового кризиса. Эту ложь необходимо опровергнуть. Россия несет полную ответственность за этот кризис!", - подчеркнул Левитс.

"Мы, законопослушные члены ООН, несем ответственность за поддержку Украины и остановку агрессора. Возможности России по финансированию войны против Украины должны быть ограничены. Глобальные санкции против России в финансовой, торговой, транспортной и области энергетики должны быть продолжены, а также усилены ограничения, налагаемые на физические и юридические лица", -добавил он.

Как подчеркнул президент, Беларусь несет соразмерную ответственность за военную агрессию России против Украины.

Говоря о псевдореферендумах, которые Россия пытается провести в Украине, Левитс подчеркнул, что Латвия не признает референдумы и их результаты законными. "Я призываю другие страны сделать то же самое!", - указал президент.

"Готовность украинского народа бесстрашно защищать свою страну увенчалась успехом. Сегодня мы узнаем, что Россия объявила частичную мобилизацию, так как ее армия начинает терять былую мощь и позиции.

Путинский блицкриг превратился в затяжной кошмар", - отметил Левитс.