Безнаказанность приводит к совершению новых преступлений, поэтому агрессор [Россия] должен нести ответственность за свои преступления, заявил в среду, 21 сентября, президент Эгилс Левитс в своем выступлении на 77-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций (ООН) в Новой Зеландии. Он также призвал к созданию специального международного трибунала, основной задачей которого было бы расследование ответственности российского государства.
Фото ⟩ Левитс в ООН: Россия должна ответить за свои преступления
Галерея: Президент Эгилс Левитс в ООН
Левитс процитировал Джорджа Оруэлла в начале своего выступления: "Вопреки распространенному мнению, прошлое не богаче событиями, чем настоящее". Он также подчеркнул, что Латвия готова к конструктивному сотрудничеству.
В своем выступлении он особо отметил развязанную Россией войну в Украине, рассказал о поддержке соблюдения международного права, необходимости остановить Россию, а также оказать помощь Украине.
"Семь месяцев Россия продолжает неспровоцированную и ничем не оправданную войну против суверенного государства-члена ООН - Украины. Подчеркну - это не только вопрос региональной безопасности! Военная агрессия России против Украины угрожает глобальной безопасности и стабильности.
В XXI веке Россия продолжает придерживаться идеологий империализма, колониализма и расизма XIX века", - сказал президент.
Он напомнил, что Россия вторглась в Грузию в 2008 году. В 2014 году она незаконно аннексировала украинский Крым.
"Россия общается к другим странами со все более агрессивной риторикой. Все это демонстрирует империалистические и колониальные амбиции России. Отрицание права другого народа на существование, продвижение идеи русского превосходства и особой роли миссионеров в мире - это проявления современного расизма. Это прямо противоположно тому, за что вступает ООН", - сказал Левитс.
Президент подчеркнул, что война России в Украине вызвала гуманитарную катастрофу. Россия не пропускает продукты питания, произведенные украинцами, на мировой рынок, а украинцы вынуждены покидать свои дома. Кроме того, как выразился президент, Россия использует свое положение на энергетическом рынке для оказания давления.
"Россия продолжает распространять ложные утверждения об истинной причине глобального продовольственного, топливного и финансового кризиса. Эту ложь необходимо опровергнуть. Россия несет полную ответственность за этот кризис!", - подчеркнул Левитс.
"Мы, законопослушные члены ООН, несем ответственность за поддержку Украины и остановку агрессора. Возможности России по финансированию войны против Украины должны быть ограничены. Глобальные санкции против России в финансовой, торговой, транспортной и области энергетики должны быть продолжены, а также усилены ограничения, налагаемые на физические и юридические лица", -добавил он.
Как подчеркнул президент, Беларусь несет соразмерную ответственность за военную агрессию России против Украины.
Говоря о псевдореферендумах, которые Россия пытается провести в Украине, Левитс подчеркнул, что Латвия не признает референдумы и их результаты законными. "Я призываю другие страны сделать то же самое!", - указал президент.
"Готовность украинского народа бесстрашно защищать свою страну увенчалась успехом. Сегодня мы узнаем, что Россия объявила частичную мобилизацию, так как ее армия начинает терять былую мощь и позиции.
Путинский блицкриг превратился в затяжной кошмар", - отметил Левитс.
Левитс, призывая к созданию специального международного трибунала для расследования ответственности России, высказал мнение, что этот специальный трибунал может быть создан на основании резолюции Генеральной Ассамблеи ООН.
"После войны Россия должна будет компенсировать причиненный Украине ущерб и выплатить репарации. Спецтрибунал вместе с другими партнерами мог бы стать частью международного механизма, который бы определял репарации", - подчеркнул президент.
"Странам Балтии есть что предложить ООН. Ужасы войны, оккупации и сурового режима колониального господства остаются для нас яркими воспоминаниями. Мы не хотим запугивать кого-либо. Мы не приемлем идею сфер влияния. Как малые страны, мы экзистенциально заинтересованы в эффективной многосторонности. Поэтому Латвия будет и впредь вносить свой вклад в работу ООН со всем необходимым оптимизмом и решимостью", - закончил президент.
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