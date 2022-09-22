В Сети набирает популярность видео, в котором утверждается, что американский мультсериал "Симпсоны" предсказал смерть королевы Елизаветы II в 2022 году. Это фейк, пишет Insider.
ВИДЕО ⟩ Симпсоны предсказали смерть королевы Елизаветы II?
Вообще, "Симпсоны" не раз поражали своих фанатов пророческими эпизодами, поэтому и в этот раз многие приняли кадр с лежащей в гробу королевой под датами "1926-2022" за чистую монету.
@laikacl 🚫⚠️¿O todo era ficción? #queenelizabeth #illuminati #reptilian #explore #simpsons ♬ sᴛᴇʀᴇᴏ ʜᴇᴀʀᴛs - 🕷
Эти кадры из четвёртой серии 15-го сезона, который называется The Regina Monologues. Это первая серия, в которой семья Симпсонов посещает европейскую страну, а именно Великобританию, в полном составе.
Впервые этот эпизод вышел в 2003 году. В этой серии Гомер Симпсон берёт напрокат машину, подъезжает к Букингемскому дворцу и врезается в карету королевы Великобритании. Эпизод целиком можно посмотреть на YouTube:
На протяжении всех 33 сезонов Её Величество не раз появлялась в мультсериале, но ни разу не умирала и в гробу не лежала.
Сайт Misbar, занимающийся анализом фейков, предположил, что изображение королевы в гробу - это вариация изображения Дональда Трампа, которое стало вирусным в 2020 году. Тогда обсуждалось "предсказание" Симпсонов о смерти бывшего президента США, но в итоге выяснилось, что это фотомонтаж и ничего подобного в мультсериале показано не было.
Did 'The Simpsons' predict Donald Trump's death? pic.twitter.com/GfSF39tAXn— Pim (@breakingbelief) June 17, 2021
На распространённом изображении королевы Елизаветы II, похоже, использовали тот же фон гроба, что и в случае с Трампом. Также на фото добавлены год рождения и смерти королевы.
Мультфильму "Симпсоны" уже более 30 лет, и за это время он неоднакратно удивлял зрителей своими предсказаниями будущего. Так, например, "Симпсоны" предсказали президентство Трампа за 16 лет до его победы на выборах. А в 1995 году в мультфильме показали, как часы использовали вместо телефона. Тогда это казалось нереальным, однако через 20 лет наука помогла воплотить эту идею в "умных часах".
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