ВИДЕО ⟩ Симпсоны предсказали смерть королевы Елизаветы II?

Вообще, "Симпсоны" не раз поражали своих фанатов пророческими эпизодами, поэтому и в этот раз многие приняли кадр с лежащей в гробу королевой под датами "1926-2022" за чистую монету.

Эти кадры из четвёртой серии 15-го сезона, который называется The Regina Monologues. Это первая серия, в которой семья Симпсонов посещает европейскую страну, а именно Великобританию, в полном составе.

Впервые этот эпизод вышел в 2003 году. В этой серии Гомер Симпсон берёт напрокат машину, подъезжает к Букингемскому дворцу и врезается в карету королевы Великобритании. Эпизод целиком можно посмотреть на YouTube:

На протяжении всех 33 сезонов Её Величество не раз появлялась в мультсериале, но ни разу не умирала и в гробу не лежала.