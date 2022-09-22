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Во въезде в Латвию отказано уже 15 гражданам России

rus.tvnet.lv/LETA
Во въезде в Латвию отказано уже 15 гражданам России
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Погранпереход "Терехово" на границе Латвии и России
Погранпереход "Терехово" на границе Латвии и России Фото: Zane Bitere/LETA

С момента вступления в силу запрета на въезд граждан РФ в страны Балтии и Польшу по туристическим визам во въезде в Латвию было отказано 15 россиянам, сообщил на LTV заместитель начальника Государственной пограничной охраны Ивар Рускулис.

Как сообщалось, с понедельника, 19 сентября, в странах Балтии и Польше вступили в силу ограничения на въезд граждан России - обладателей краткосрочных шенгенских виз - с несущественными целями, такими как туризм и отдых.

За это время 40 гражданам России было отказано во въезде в Литву, а в Эстонию - 29, сообщил Рускулис. Если латвийскую границу пересекло менее 500 граждан России, то в Эстонии и Литве это число превысило 2500 человек.

В связи с объявленной в России мобилизацией ситуация на границе стабильная и попыток незаконного пересечения границы больше не стало, сказал Рускулис. Последний такой случай был зафиксирован 24 августа.

Он признал, однако, что в связи с мобилизацией есть риски увеличения количества просителей убежища и случаев незаконного пересечения границы. Пограничная охрана готова на это реагировать.

На этой неделе в структурные подразделения пограничной службы поступило 12 заявлений о предоставлении убежища от граждан России. Их будет рассматривать Управление по делам гражданства и миграции (PMLP).

Рускулис указал, что в Латвии достаточно жесткие критерии предоставления убежища, поэтому людям, уклоняющимся от мобилизации в России, не стоит рассчитывать, что они обязательно получат убежище в Латвии.

В последние несколько дней в Латвию из России легально въезжали члены семей граждан Латвии и ЕС, а также грузоперевозчики.

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