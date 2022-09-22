Речь Елены Зеленской на конференции в Риге: "Во время войны экономику Украины поддерживают женщины"

"Добрый день, дамы и господа. Я рада присоединиться к саммиту.

Почти половина украинских предпринимателей - женщины. При других обстоятельствах я бы с удовольствием поговорила на эту тему: каково быть украинской бизнесвумен в мирной, процветающей стране. До российского вторжения мы пытались создать общество, в котором у всех равные возможности. Но война вернула всех нас к вопросам выживания.

Мне больно - как, не сомневаюсь, и каждому из нас - смотреть не только на разрушенные дома, но и на разрушенные российскими ракетами рынки, магазины и кафе. Потому что это наша тяжелая работа, источник наших средств к существованию, который терпит потрясения и потери, как и вся наша страна.

Кто-то из украинских предпринимательниц сейчас участвует в наступлении на востоке - ведь после 24 февраля тысячи наших женщин взяли в руки оружие.

Другая отдала кухню своего ресторана волонтерам, которые кормят военных беженцев.

Она превратила свой офис в благотворительный фонд. Она преодолевает тысячи километров, чтобы собрать грузы с гуманитарной помощью.