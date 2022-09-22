Сергей Бурунов экстренно госпитализирован

Известно, что Сергея Бурунова госпитализировали 20 сентября с симптомами: кашель с мокротой, одышка, боли в горле, ломота в мышцах и суставах.

Плохо артисту стало еще 14-го числа. Он сразу же сдал анализы на ковид - результат оказался положительным. Сергей Бурунов остался дома на самоизоляции и начал лечение, но ему стало хуже.

Сейчас актер находится под наблюдением врачей. Журналисты сообщают, что до госпитализации Бурунова данные компьютерной томографии показывали, что с его легкими все в порядке. В разговоре со СМИ Сергей подтвердил, что он находится в больнице, но с ним все нормально.

Напомним, Сергей Бурунов приобрел популярность благодаря сериалам "Полицейский с Рублевки", "Мылодрама", "Содержанки" и многим другим. Он также является актером дубляжа - озвучивал Леонардо Ди Каприо, Джонни Деппа, Мэтта Дэймона и Адама Сэндлера.