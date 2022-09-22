Видео ⟩ На границах РФ с Казахстаном и Монголией - очереди из автомобилей

"Гигантская очередь автомобилей перед въездом в Казахстан из Челябинской области [России] на погранпереходе "Бугристое". Видео опубликовано на [казахском] Telegram-канале ZTB| QAZAQSTAN", пишет "Тайга.Инфо".

"Все куда-то едут", - констатируют независимые российские СМИ.

"Напоминаем, что россияне бегут от мобилизации", - комментирует видео канал ZTB| QAZAQSTAN, изначально разместивший его в Telegram.

Подобные виды наблюдались и на границе Республики Бурятия, входящей в состав России, с Монголией.

"В Бурятии образовалась гигантская очередь автомобилей перед въездом в Монголию через КПП Кяхта", - сообщает "Тайга.Инфо", также публикуя видео с внушительной очередью машин, желающих выехать из России.

В Бурятии повестки о призыве в армию гражданам начали выдавать уже вечером в среду, 21 сентября, подтвердил глава республики Алексей Цыденов.