В неопубликованном седьмом пункте указа о мобилизации, подписанного президентом России Владимиром Путиным на этой неделе, говорится, что необходимо мобилизовать до миллиона человек, сообщает издание "Новая газета. Европа" со ссылкой на источник в администрации президента РФ.
Секретный пункт указа о мобилизации: призовут до миллиона человек
После публикации указа СМИ обратили внимание на то, что пункт 7 гласит "предназначен для служебного пользования". Как позже пояснили в Кремле, пункт 7 содержит информацию о количестве людей, подлежащих мобилизации.
Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сообщил, что в пункте 7 речь идет о мобилизации 300 тысяч человек - эту же цифру ранее называл министр обороны России Сергей Шойгу в интервью российским СМИ.
Однако, "Новая газета. Европа" утверждает, что указанная в пункте 7 цифра составляет один миллион человек.
"Цифру несколько раз исправляли, и в итоге, остановились на миллионе", - заявил источник издания.
Позднее Песков назвал ложью сообщения о содержании седьмого пункта указа о мобилизации.
Между тем тот же источник издания в администрации президента рассказал журналистам, что изначально в Минобороны настаивали на засекречивании всего текста указа, но в итоге решили ограничиться седьмым пунктом. Мобилизация, объявленная Путиным, официально называется "частичной", но многие обращают внимание, что критерии для призыва весьма размыты.
Как сообщалось, в среду утром, 21 сентября, Путин сообщил, что в России объявляется частичная мобилизация вооруженных сил.
По его словам, будут мобилизованы только те граждане, которые находятся в резерве вооруженных сил, и в первую очередь те, кто служил в вооруженных силах, имеет конкретные воинские специальности и соответствующий опыт. Перед направлением в часть призывники проходят дополнительную военную подготовку.
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