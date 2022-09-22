Секретный пункт указа о мобилизации: призовут до миллиона человек

После публикации указа СМИ обратили внимание на то, что пункт 7 гласит "предназначен для служебного пользования". Как позже пояснили в Кремле, пункт 7 содержит информацию о количестве людей, подлежащих мобилизации.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сообщил, что в пункте 7 речь идет о мобилизации 300 тысяч человек - эту же цифру ранее называл министр обороны России Сергей Шойгу в интервью российским СМИ.

Однако, "Новая газета. Европа" утверждает, что указанная в пункте 7 цифра составляет один миллион человек.

"Цифру несколько раз исправляли, и в итоге, остановились на миллионе", - заявил источник издания.

Позднее Песков назвал ложью сообщения о содержании седьмого пункта указа о мобилизации.

Между тем тот же источник издания в администрации президента рассказал журналистам, что изначально в Минобороны настаивали на засекречивании всего текста указа, но в итоге решили ограничиться седьмым пунктом. Мобилизация, объявленная Путиным, официально называется "частичной", но многие обращают внимание, что критерии для призыва весьма размыты.

Как сообщалось, в среду утром, 21 сентября, Путин сообщил, что в России объявляется частичная мобилизация вооруженных сил.

По его словам, будут мобилизованы только те граждане, которые находятся в резерве вооруженных сил, и в первую очередь те, кто служил в вооруженных силах, имеет конкретные воинские специальности и соответствующий опыт. Перед направлением в часть призывники проходят дополнительную военную подготовку.

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