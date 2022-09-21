В указе о мобилизации есть секретный пункт. Кремль дает пояснения

Как сообщалось, в среду утром, 21 сентбря, Путин сообщил, что в России объявляется частичная мобилизация вооруженных сил.

По его словам, будут мобилизованы только те граждане, которые находятся в резерве вооруженных сил, и в первую очередь те, кто служил в вооруженных силах, имеет конкретные воинские специальности и соответствующий опыт. Перед направлением в часть призывники пройдут дополнительную военную подготовку.

После публикации указа ряд СМИ обратили внимание на то, что пункт 7 гласит "предназначен для служебного пользования".

Ситуацию журналистам в среду объяснил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Могу только сказать то, что [министр обороны РФ] Сергей Шойгу уже сказал, что ожидается мобилизация 300 тысяч человек. Там [пункт 7 указа] это около 300 тысяч человек", - сказал Песков.

В свою очередь в России в среду, 21 сентября, начались протесты против мобилизации. RUS TVNET собрал самую актуальную информацию.