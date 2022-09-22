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Спецслужбы просят сообщать о мобилизационных повестках из России

rus.tvnet.lv
Спецслужбы просят сообщать о мобилизационных повестках из России
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Улицы в России с плакатами, прибывающими вступать в армию РФ
Улицы в России с плакатами, прибывающими вступать в армию РФ Фото: SIPA/Scanpix

С учетом объявленной в России мобилизации Служба государственной безопасности (VDD) призывает граждан России, находящихся в Латвии, немедленно сообщать в службу, если они получат повестку о призыве в российскую армию.

Согласно официальному заявлению президента России Владимира Путина, в войне планируется задействовать военнослужащих из запаса Вооруженных сил России и всех, кто служил в российской армии.

VDD напоминает, что по нормам Уголовного закона граждане Латвии, в том числе лица с двойным гражданством, неграждане и иностранцы, имеющие постоянный вид на жительство в Латвии, несут уголовную ответственность за службу в вооруженных силах России и участие в войне против Украины и ее жителей.

Таким образом, согласно Закону о гражданстве, гражданство Латвии может быть аннулировано за указанные уголовные преступления.

Информацию о поступивших мобилизационных повестках можно предоставить, написав в VDD по адресу электронной почты dd@vdd.gov.lv или позвонив по телефону круглосуточной службы 67 208 964. VDD гарантирует конфиденциальность.

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