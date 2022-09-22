Павлютс: надо выполнить требования медиков или считаться с акциями протеста

Председатель правления Латвийской ассоциации молодых врачей Артур Шилов сообщил, что содержание подготовленного Минздравом информационного доклада обсуждалось в течение двух лет, прошло время и финансирование, необходимое для целевой заработной платы, изменилось. "Ранее при определении целевой заработной платы мы исходили из средней заработной платы в народном хозяйстве, которая умножалась на 2,7, но с учетом растущей инфляции и того, что средняя заработная плата в народном хозяйстве также увеличилась, эти данные больше не актуальны".

Шилов заявил, что забастовку можно поддержать, однако просить финансирования только на один год у правительства, которое не участвует в формировании бюджета на следующий год, значит, идти в неверном направлении. "Нужно требовать больше, и не только на следующий год, но и дальше", - сказал Шилов.

Минздрав ранее отмечал, что на повышение заработной платы работающих в отрасли в период с 2019 по 2022 год было выделено более 364 млн евро. Такого стремительного повышения зарплат в госсекторе в Латвии ранее не было, но министерство продолжает работать над повышением зарплат медикам.

Новая модель оплаты труда медицинских работников предусматривает, что целевой уровень заработной платы по каждой группе должностей медицинских работников планируется достигать постепенно в течение пяти лет - с 2023 по 2027 год. Повышение заработной платы предусмотрено ежегодно. В следующем году, согласно новой модели заработной платы, потребуются 55,6 млн евро для повышения заработной платы медицинского персонала, о чем проинформировано Министерство финансов.

Министерство финансов попросило убрать из доклада о новой модели оплаты труда медиков подробный график увеличения финансирования для конкретных групп медиков, поскольку не готово дать столь емких с финансовой точки зрения обещаний. Однако Павлютс подчеркнул, что "в докладе дано большое обещание, что к 2027 году в зарплаты врачей должно быть вложено 335 млн евро".

Как сообщалось, наряду с предупредительной забастовкой совет LVSADA 27 сентября проведет митинг протеста перед зданием Кабинета министров.

Латвийское общество врачей и Латвийская ассоциация медсестер также выразили поддержку забастовке.