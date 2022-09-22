Во вторник, 20 сентября, в Плявниеках женщина в нетрезвом виде села за руль и попыталась выехать со двора жилого дома на дорогу, не предназначенную для автомобилей. Поездка была короткой - женщина перевернула машину на бок, и местным жителям пришлось вытаскивать ее из разбитого автомобиля, сообщает программа TV3 Degpunktā.
Видео ⟩ Авария в Плявниеках: машина перевернулась на бок
Dienas vidū Jasmuižas ielas daudzdzīvokļu mājas pagalmā iebrauca kāds sudrabots "Audi", kam pie stūres sēdēja kaimiņiem nepazīstama šofere. Pāris stundas vēlāk svešiniece izlēma doties prom, bet sastapās ar neskaitāmiem šķēršļiem.
В середине дня во двор многоквартирного дома на улица Ясмуйжас въехала серебристая Audi, за рулем которой находился неизвестный соседям водитель. Через пару часов незнакомка решила уехать, но столкнулась с препятствиями.
Женщина решила "ехать прямо", то есть выехать на тротуар и пересечь газон, стараясь объезжать по пути пешеходов, деревья, столбы и заборы.
Сначала Audi врезалась в угол дома, повредив бетонную покрытие. Затем машина продолжила движение, но врезалась в фонарный столб и перевернулась на бок. Несколько соседей выбежали во двор и заметили, что водитель в алкогольном опьянении.
Местная жительница Ирина рассказывает, что во время обеда услышала хлопок. "Я думаю - может быть, мусор вынесли, контейнеры опустошили. Это не смешно, это ужасно! Это вообще чудо, в каком состоянии надо быть? То ли алкоголь, то ли наркотики. Есть только два варианта", - сказала Ирина.
Некоторые свидетели рассказывают, что за несколько минут до того, как Audi появилась на тротуаре, по ней шли две школьницы, которым удалось отпрыгнуть в сторону.
Полиция установила, что женщина села за руль под действием 2,56 промилле. Государственная полиция возбудила по факту инцидента два производства по административным правонарушениям: одно за совершение дорожно-транспортного происшествия, а другое за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.
Видео: Сюжет программы Degpunktā на латышском языке
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