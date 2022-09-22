В Риге с набережной Даугавы планируют снять перила с серпом и молотом

Об этом свидетельствует повестка дня Комитета городского развития Рижской думы.

Согласно информации, предоставленной Рижским агентством памятников, серпы и молоты были обнаружены в 46 местах на перилах променада на улице Мукусалас, на участке от железнодорожного моста до дамбы АВ.

Также планируется принять решение о демонтаже элемента фасада здания на улице Калнциема 57, на котором изображены серп и молот, и элемента фасада здания на улице Бривибас гатве 318, на котором также изображены серп и молот.

Предлагается демонтировать памятную доску посвященную советскому разведчику Мартиньшу Поге, со здания на ул. Яня Асара, 15.

Рижская дума планирует поручить Рижскому агентству памятников в сотрудничестве с Управлением национального культурного наследия найти правовое решение вопроса об удалении символов советского режима со зданий, являющихся памятниками культуры, охраняемыми государством.

Это здание Латвийской академии наук на площади Академии 1, на фасаде которого изображены серп и молот, а также элементы оформления фасада и настенные росписи в здании аэропорта Спилве.

Решение по данному вопросу Комитет по развитию города примет 26 сентября.