Турция ищет альтернативы российской платежной системе "Мир", учитывая, что ее дальнейшее использование может привести к западным санкциям, заявил в четверг президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Турция ищет альтернативу российской платежной системе
На этой неделе турецкие СМИ сообщили, что крупнейшие частные банки Турции Iş Bankası и DenizBank прекратили работу с картами "Мир".
Три турецких госбанка продолжают работать с системой "Мир", несмотря на предупреждения о возможных санкциях Евросоюза (ЕС) и США.
В прошлом месяце ведущая турецкая бизнес-группа заявила, что получила письмо от министерства финансов США с предупреждением о том, что компании рискуют подвергнуться санкциям, если будут работать с российскими компаниями, на которые распространяются санкции США.
"Теперь мы должны подумать, что мы можем сделать (..), каковы альтернативы", - сказал Эрдоган журналистам в Нью-Йорке.
Правительство Турции примет окончательное решение по альтернативе в пятницу, 23 сентября, заявил президент.
Турция отказалась присоединиться к западным санкциям против России после ее вторжения в Украину и поддерживает хорошие отношения как с Москвой, так и с Киевом.
Энергетический и туристический секторы Турции сильно зависят от России.
Недавно Эрдоган объявил о мерах, направленных на расширение экономических связей с Москвой, в том числе о переводе части платежей Турции за российский газ в рубли.
В то же время Эрдоган сказал, что Анкара была бы признательна России за открытие прямых рейсов на Северный Кипр, поскольку это будет способствовать развитию туризма в части Кипра, фактически контролируемой Турцией.
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