Турция ищет альтернативу российской платежной системе

На этой неделе турецкие СМИ сообщили, что крупнейшие частные банки Турции Iş Bankası и DenizBank прекратили работу с картами "Мир".

Три турецких госбанка продолжают работать с системой "Мир", несмотря на предупреждения о возможных санкциях Евросоюза (ЕС) и США.

В прошлом месяце ведущая турецкая бизнес-группа заявила, что получила письмо от министерства финансов США с предупреждением о том, что компании рискуют подвергнуться санкциям, если будут работать с российскими компаниями, на которые распространяются санкции США.

"Теперь мы должны подумать, что мы можем сделать (..), каковы альтернативы", - сказал Эрдоган журналистам в Нью-Йорке.

Правительство Турции примет окончательное решение по альтернативе в пятницу, 23 сентября, заявил президент.

Турция отказалась присоединиться к западным санкциям против России после ее вторжения в Украину и поддерживает хорошие отношения как с Москвой, так и с Киевом.

Энергетический и туристический секторы Турции сильно зависят от России.

Недавно Эрдоган объявил о мерах, направленных на расширение экономических связей с Москвой, в том числе о переводе части платежей Турции за российский газ в рубли.

В то же время Эрдоган сказал, что Анкара была бы признательна России за открытие прямых рейсов на Северный Кипр, поскольку это будет способствовать развитию туризма в части Кипра, фактически контролируемой Турцией.