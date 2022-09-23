Кадыров: мобилизации в Чечне не будет, но на войну отправят протестующих

Кадыров в разговоре с оперативным штабом по проведению так называемой "специальной военной операции" в Украине заявил в четверг, 22 сентября, что частичная мобилизация, объявленная президентом России Владимиром Путиным, в Чечне проводиться не будет.

Он сообщил, что в боевых действиях в Украине участвовало 20 тысяч человек из Чечни, таким образом, республика перевыполнила "спущенный ей план" на 254%. Что это за план, кто и как его утвердил, он не уточнил.

Кадыров также сообщил, что родственники около 40 женщин, пытавшихся провести антивоенный митинг в Грозном в среду, уже мобилизованы и отправлены в Украину.

Он также пригрозил, что всех, кто пойдет маршем, их мужей и детей отправят "на передовые позиции" на фронт.

В среду Кадыров сообщил, что в антивоенном митинге в Грозном участвовали и были задержаны от 15 до 20 женщин. Он пригрозил, что детей или мужей этих женщин отправят воевать против Украины.