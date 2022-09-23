В Германии предложили запретить секс мужчинам-мясоедам. Что?

- Но немецкие политики тоже уже отреагировали, и довольно жестко.

- Я видел комментарии в Bild (немецком таблоиде - Ред.). Они, конечно опросили политиков Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза (двух консервативных партий Германии - Ред.). Мне понятно, что они не в восторге.

- То есть вы к критике готовы? И даже если обиженные любители гриля выйдут на улицу и скажут, что вы нанесли ущерб их имиджу, вы все равно будете настаивать на своем?

- Да, конечно. Питание, еда не может быть личным делом каждого, если потребление мяса приводит к таким последствиям. Мы на полной скорости летим навстречу климатической катастрофе. Не может быть личным делом, жарить мясо на гриле или нет, если ради этого совершается убийство и причиняются страдания. Подумайте об условиях содержания животных. Они проживают такое короткое время, потом их убивают. И "заказ" на это делает человек, стоящий у гриля, потому что он идет в магазин и покупает это мясо. Это не может быть личным делом.

- Но вы ведь не только о питании говорите, вы же еще в спальню к ним рветесь. Требуете запрета на секс для таких мужчин. Здесь вы не переходите границы дозволенного?