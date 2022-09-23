44-летняя Ольга Орлова беременна

Ольга Орлова не стала скрывать радостную новость от поклонников. Напомним, у звезды уже есть 21-летний сын Артем.

Телеведущая шоу "Дом-2" выложила видео, где гуляет по пляжу в купальнике, и показала округлившийся живот.

"Не переставайте надеяться, продолжайте мечтать! Чудеса случаются, если ты в них веришь! Когда ты счастлив сам, счастьем поделись с другим", - написала Ольга.

Напомним, Ольга Орлова была замужем за бизнесменом Александром Кармановым. В 2001 году у них родился сын Артем. В сентябре 2021 года телеведущая вышла замуж во второй раз - за предпринимателя по имени Валерий, который старше ее на 10 лет.