Роман Абрамович участвовал в переговорах об обмене пленными между РФ и Украиной

По словам собеседников агентства, встреча бизнесмена и принца прошла в конце августа в Эр-Рияде. Встреча проходила в закрытом формате.

Британское издание The Sun сообщает, что Абрамович сыграл ключевую роль в освобождении пяти граждан Великобритании, которые попали в российский плен в Украине и были возвращены в рамках обмена. Об этом изданию заявил один из бывших пленников Джон Хардинг, которому об этом сообщила помощница миллиардера.

Хардинг рассказал, что Абрамович встретил пленных британцев на борту частного самолета, который доставил их из России в Эр-Рияд после обмена. "Шон Пиннер (один из военнопленных британцев) сказал: "Вы действительно похожи на Романа Абрамовича", и он ответил: "Это потому что я - это он, сэр", - приводит рассказ Хардинга издание.

По его словам, миллиардер дал освобожденным пленным по айфону, чтобы те могли позвонить близким, а также кормил их стейками во время полета и разговаривал с ними о футболе.

Уже сообщалось, что власти самопровозглашенной Донецкой народной республики освободили десятерых находящихся там в заключении иностранцев, в том числе пятерых британцев, которые воевали за Украину. Добиться этого удалось при посредничестве Саудовской Аравии.