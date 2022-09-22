Власти "ДНР" отпустили десятерых пленных иностранцев, в том числе пятерых британцев

Об освобождении десятерых добровольцев - граждан пяти стран - в среду объявило министерство иностранных дел Саудовской Аравии, уточнив, что речь идет о гражданах Марокко, США, Британии, Швеции и Хорватии, но не назвав имен освобожденных.

В заявлении министерства говорится, что иностранные добровольцы освобождены при посредничестве наследного принца Мохаммеда бин Салмана в рамках обмена военнопленными между Украиной и Россией. На кого их обменяли, министерство тоже не сообщило.

МИД Саудовской Аравии опубликовал и фото встречи освобожденных в Эр-Рияде, на которых видны лица - но всё же нужно дождаться официального объявления всех имён Фото: BBC

Министр здравоохранения Британии Роберт Дженрик подтвердил имя одного из освобожденных британцев - Эйдена Аслина.

"Я рад, что житель моего избирательного округа, Эйден Аслин, и другие британские военнопленные, которых удерживали российские власти, наконец, освобождены и уже находятся на пути назад в Британию", - написал министр.

I am delighted that my constituent, Aiden Aslin, and the other British prisoners of war held captive by the Russian authorities have finally been released and are on their way back to the UK. 1/3 — Robert Jenrick (@RobertJenrick) September 21, 2022