Власти самопровозглашенной Донецкой народной республики освободили десятерых находящихся там в заключении иностранцев, в том числе пятерых британцев, которые воевали за Украину. Добиться этого удалось при посредничестве Саудовской Аравии.
Власти "ДНР" отпустили десятерых пленных иностранцев, в том числе пятерых британцев
Об освобождении десятерых добровольцев - граждан пяти стран - в среду объявило министерство иностранных дел Саудовской Аравии, уточнив, что речь идет о гражданах Марокко, США, Британии, Швеции и Хорватии, но не назвав имен освобожденных.
В заявлении министерства говорится, что иностранные добровольцы освобождены при посредничестве наследного принца Мохаммеда бин Салмана в рамках обмена военнопленными между Украиной и Россией. На кого их обменяли, министерство тоже не сообщило.
Министр здравоохранения Британии Роберт Дженрик подтвердил имя одного из освобожденных британцев - Эйдена Аслина.
"Я рад, что житель моего избирательного округа, Эйден Аслин, и другие британские военнопленные, которых удерживали российские власти, наконец, освобождены и уже находятся на пути назад в Британию", - написал министр.
I am delighted that my constituent, Aiden Aslin, and the other British prisoners of war held captive by the Russian authorities have finally been released and are on their way back to the UK. 1/3— Robert Jenrick (@RobertJenrick) September 21, 2022
Имена остальных освобожденных пока официально не объявлены, но, поскольку по крайней мере над частью из них в "ДНР" уже был инсценирован суд, Би-би-си и другие издания с большой долей уверенности предполагают, что четыре оставшихся британца - это Шон Пиннер, Джон Хардинг, Эндрю Хилл и Дилан Хили.
Вместе с Эйденом Аслином и Шоном Пиннером в июне к смерти был приговорен марроканец Брагим Саадун.
Кроме того, сообщалось о пленном добровольце из Хорватии Векославе Пребеге и шведском добровольце Матиасе Густавссоне.
Министр иностранных дел Британии Джеймс Клеверли сделал заявление по поводу освобождения британцев, но имен их тоже пока не назвал. В своем заявлении Клеверли иначе, чем саудовцы, распределил роли в процессе освобождения.
"Хочу выразить благодарность президенту Зеленскому и его команде за их участие в освобождении, и наследному принцу Саудовской Аравии Мохаммеду бин Салману и его команде за их помощь", - сказал британский министр.
Клеверли напомнил также, что, к сожалению, освобождения не дождался британский волонтер Пол Юри, который погиб в июле в плену.