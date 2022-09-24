В Риге пройдет пикет "Русский голос против аннексии и геноцида"

Поводами для пикета стало сообщение о том, что на оккупированных украинских территориях пройдут референдумы об их присоединении к России; мобилизация жителей РФ и кадры "последствий военных преступлений, которые совершает российская армия против населения Украины".

Организаторы пикета выступают против аннексии территорий Украины и заявляют, что страна должна вернуться к границам до оккупации Крыма в 2014 году.

Кроме того, осуждаются военные преступления на территории Украины: массовые убийства и депортации мирного населения, пытки, преследование людей из-за их национальной идентичности, насилие над военнопленными, незаконное изъятие и перемещение детей.

Организаторы выступают и против мобилизации жителей России. Они требуют прекращения военных действий а также суда над "военными преступниками", включая и действующего президента России - Владимира Путина.

Напомним, 23 апреля в Риге прошел пикет под названием "Русский голос против войны", целью которого было осуждение российской агрессии против Украины и поддержка ее борьбы за суверенитет.

Подробнее о мероприятии 24 сентября можно прочитать на их странице в Facebook.