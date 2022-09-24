Видео ⟩ Мотоциклист ехал без света и вызвал трагическую аварию на Лиепайском шоссе

22 сентября, около 21:15 жителям, которые перемещались по шоссе А9, в направлении в Ригу или Лиепаю, пришлось сильно притормозить у Аннениеки, потому что там произошла авария, которая стала летальной для 30-летнего водителя мотоцикла.

По поводу случившегося Государственная полиция начала уголовный процесс, во время которого разъяснит обстоятельства случившегося, но сейчас все обстоятельства свидетельствуют о том, что несчастный случай вызвал именно водитель мотоцикла.

Видео: сюжет программы Degpunktā