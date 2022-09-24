Видео ⟩ "На теле были видны следы насилия". В Иманте четыре ребенка страдают от агрессии родителей

Сотрудники Рижской муниципальной полиции осматривали 21.00 вечером. Дома была мать с тремя детьми. Младшим - шесть и семь лет.

Во время разговора мать стала агрессивной и не хотела понять причину приезда полиции, поэтому полиция продолжила разговор со старшим сыном и остальными детьми. Дети показали полицейским синяки. Многие из них были не от падения, а от родительской руки.

Женщина протестовала против того, чтобы детей увезли, но на ней защелкнули наручники и посадили в фургон, чтобы детей могли спокойно осмотреть вызванные по адресу медики. Алкометр показал, что у матери детей в крови примерно три промилле алкоголя.

Дети находятся в кризисном центре.

ГДЕ ИСКАТЬ ПОМОЩЬ? В социальной службе самоуправления или в кризисном центре: Центр Marta Улица Матиса 49-3, Рига Тел.: 67378539 Почта: centrs@marta.lv Лиепайский филиал центра Marta Курмайский проспект 11, Лиепая Тел.: 29195442 Почта: centrs@martaliepaja.lv Семейный кризисный центр Mīlgrāvis Улица Эзера 21, Рига Тел.: 67012515, 67398383 Почта: gimenes@krize.lv Кризисный и консультационный центр Skalbes Улица Кунгу 34, Рига Тел.: 24551700, 27722292 Почта: skalbes@skalbes.lv Телефон поддержки для пострадавших в преступлениях: 116006 Кризисный центр для семей с детьми Paspārne Улица Талсу 39, Вентспилс Тел.: 63661515, 22012434 Почта: pasparne_kc@inbox.lv Учреждение Centrs Valdardze Улица Райня 9f, Валмиера Тел.: 64220686 Почта: valdardze@inbox.lv

Видео: сюжет программы Degpunktā