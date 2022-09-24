Сб, 24.09.2022
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
О нас
Рассылка
LAT
Искать

Видео ⟩ "На теле были видны следы насилия". В Иманте четыре ребенка страдают от агрессии родителей

rus.tvnet.lv
"На теле были видны следы насилия". В Иманте четыре ребенка страдают от агрессии родителей
Facebook OK Telegram Whatsapp
Comments
Фото: FAMILY STOCK/Shutterstock

Работники социальной службы попросили Рижскую муниципальную полицию обследовать семью четырех детей в Иманте. Родители агрессивны и употребляют алкоголь. Подозрения подтвердились и все четверо детей, на телах которых были видны следы физического насилия, оказались в кризисном центре, сообщает передача Degpunktā. 

Сотрудники Рижской муниципальной полиции осматривали 21.00 вечером. Дома была мать с тремя детьми. Младшим - шесть и семь лет.

Во время разговора мать стала агрессивной и не хотела понять причину приезда полиции, поэтому полиция продолжила разговор со старшим сыном и остальными детьми. Дети показали полицейским синяки. Многие из них были не от падения, а от родительской руки.

Женщина протестовала против того, чтобы детей увезли, но на ней защелкнули наручники и посадили в фургон, чтобы детей могли спокойно осмотреть вызванные по адресу медики. Алкометр показал, что у матери детей в крови примерно три промилле алкоголя.

Дети находятся в кризисном центре.

ГДЕ ИСКАТЬ ПОМОЩЬ?

В социальной службе самоуправления или в кризисном центре:

Центр Marta

Улица Матиса 49-3, Рига

Тел.: 67378539

Почта: centrs@marta.lv

Лиепайский филиал центра Marta

Курмайский проспект 11, Лиепая

Тел.: 29195442

Почта: centrs@martaliepaja.lv

Семейный кризисный центр Mīlgrāvis

Улица Эзера 21, Рига

Тел.: 67012515, 67398383

Почта: gimenes@krize.lv

Кризисный и консультационный центр Skalbes

Улица Кунгу 34, Рига

Тел.: 24551700, 27722292

Почта: skalbes@skalbes.lv

Телефон поддержки для пострадавших в преступлениях: 116006

Кризисный центр для семей с детьми Paspārne

Улица Талсу 39, Вентспилс

Тел.: 63661515, 22012434

Почта: pasparne_kc@inbox.lv

Учреждение Centrs Valdardze

Улица Райня 9f, Валмиера

Тел.: 64220686

Почта: valdardze@inbox.lv

Видео: сюжет программы Degpunktā

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Ключевые слова
Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх