Работники социальной службы попросили Рижскую муниципальную полицию обследовать семью четырех детей в Иманте. Родители агрессивны и употребляют алкоголь. Подозрения подтвердились и все четверо детей, на телах которых были видны следы физического насилия, оказались в кризисном центре, сообщает передача Degpunktā.
Видео ⟩ "На теле были видны следы насилия". В Иманте четыре ребенка страдают от агрессии родителей
Сотрудники Рижской муниципальной полиции осматривали 21.00 вечером. Дома была мать с тремя детьми. Младшим - шесть и семь лет.
Во время разговора мать стала агрессивной и не хотела понять причину приезда полиции, поэтому полиция продолжила разговор со старшим сыном и остальными детьми. Дети показали полицейским синяки. Многие из них были не от падения, а от родительской руки.
Женщина протестовала против того, чтобы детей увезли, но на ней защелкнули наручники и посадили в фургон, чтобы детей могли спокойно осмотреть вызванные по адресу медики. Алкометр показал, что у матери детей в крови примерно три промилле алкоголя.
Дети находятся в кризисном центре.
ГДЕ ИСКАТЬ ПОМОЩЬ?
В социальной службе самоуправления или в кризисном центре:
Центр Marta
Улица Матиса 49-3, Рига
Тел.: 67378539
Почта: centrs@marta.lv
Лиепайский филиал центра Marta
Курмайский проспект 11, Лиепая
Тел.: 29195442
Почта: centrs@martaliepaja.lv
Семейный кризисный центр Mīlgrāvis
Улица Эзера 21, Рига
Тел.: 67012515, 67398383
Почта: gimenes@krize.lv
Кризисный и консультационный центр Skalbes
Улица Кунгу 34, Рига
Тел.: 24551700, 27722292
Почта: skalbes@skalbes.lv
Телефон поддержки для пострадавших в преступлениях: 116006
Кризисный центр для семей с детьми Paspārne
Улица Талсу 39, Вентспилс
Тел.: 63661515, 22012434
Почта: pasparne_kc@inbox.lv
Учреждение Centrs Valdardze
Улица Райня 9f, Валмиера
Тел.: 64220686
Почта: valdardze@inbox.lv
Видео: сюжет программы Degpunktā
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