Фото ⟩ Стинг в Риге: легендарные хиты, слова про Украину и россиян

24 сентября в Арена Рига выступил легендарный британец Гордон Самнер, известный миллионам как Стинг, который всегда черпал свое вдохновение из окружающей действительности.
Поздоровался Стинг на латышском языке, сказав: "Спасибо" и "Добрый вечер".
Быть может потому в нынешней реальности песня Message in a Bottle из репертуара The Police, которой он открыл вечер, прозвучала многозначительно. Чего стоит только припев со строчкой "I'll send an SOS to the world"!
Стинг никогда не делает ставку на шоу и спецэффекты. Хотя они были: на сцене была анимация, минималистические декорации и световое шоу.
Стинг - это тот артист, которого следует слушать, обдумывать его тексты и наслаждаться музыкой. Он плетет вычурный узор из джазовых и блюзовых стандартов местами переходя в регги.
Его гармонии легко ложатся на слух, а его музыканты лишь поддерживают и дополняют звучание сильным бэк-вокалом. Несколько композиций были преподнесены в новых аранжировках.
Зрители услышали рок-регги хит Englishman in New York, Every Little Thing She Does Is Magic, If It's Love, For Her Love, Rushing Water, If I Ever Lose My Faith in You, Fields of Gold, Spirits in the Material World, Brand New Day, известную миллионам Shape of My Heart, Heavy Cloud No Rain, Walking on The Moon, So Lonely, восточную и магическую Desert Rose, классическую King of Pain и Every Breath You Take.
На бис Стинг исполнил хрестоматийную для рок-музыки Roxanne.
Концерт он закрывал акустической версией Fragile, которую посвятил украинцам и тем смелым россиянам, которые не испугались и стали выходить на протесты.
Ранее на своей странице в Facebook Стинг написал: "Всем храбрым россиянам, которые вчера протестовали против нелепой войны Путина, мир смотрит, и мы благодарны".
Стинг довольно активно в соцсетях высказывается против войны в Украине. Напомним, что в его творчестве есть песня про русских. Она так и называется Russians. В ней он призывал СССР задуматься о последствиях холодной войны ради детей и их будущего. Весной 2022 года музыкант вновь ее исполнил. Правда, в Риге она не прозвучала.
Если вам кажется, что вы не знаете песен Стинга, то можно смело утверждать, что вам только это кажется!
Любой, кто попадет на его концерт, найдет там композицию, которую знает и любит, а потому музыка прозвучит в унисон вместе с тысячами голосов преданных поклонников!
Видео: концерт Стинга в Риге
RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!