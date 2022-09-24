Фото ⟩ В Риге празднуют день Микелиса: пройдут ярмарки и творческие мастерские

Гелерея: День Микелиса в Риге

В субботу, 24 сентября, рижане и гости города могли посетить традиционную ярмарку на Домской площади. А в воскресенье, 25 сентября отпраздновать праздник яблок в парке Дворца "Зиемельблазма". В четверг, 29 сентября, а принять участие в творческой мастерской в ​​Центре культуры и отдыха "Иманта".

Сегодня, во время ярмарки, все желающие могли купить плоды осеннего урожая и изделия мастеров прикладного искусства на Домской площади с 9:00 до 17:00. Хозяйки предлагали свои варенья, сыры, домашний хлеб и пряники.

Важно! В период проведения мероприятий с пятницы, 23 сентября, по воскресенье, 25 сентбяря, будет ограничено движение транспорта и стоянка автомобилей на Домской площади и прилегающих улицах.

В воскресенье с 12:00 до 18:00 можно будет отпраздновать праздник яблок в парке Дворца "Зиемельблазма".

Гостей порадуют выступления самодеятельных коллективов, концерты профессиональных музыкантов, творческие мастерские, яблочные дегустации, различные аттракционы и развлечения о яблоках и вокруг них. В мероприятии примут участие танцевальные коллективы Bitīte, Ziemeļblāzma и Auda, детские вокальные ансамбли Momo и Poppy, группа Santehniķi и постфолк-группа Rikši. Актер театра Дайле Имантс Страдс позаботится о настроении в течение дня.

29 сентября с 17:00 в Рижском центре культуры и отдыха "Иманта" можно будет творчески отпраздновать день Микелиса вместе с художницей Инарой Гауей. Все приглашаются в творческую мастерскую создать свою корзину осенней радости. Это будет пространственный коллаж, сочетающий в себе мастерство древних мастеров, повторное использование материалов и творческую мысль каждого участника. Чтобы принять участие в мастер классе, нужно заранее подать заявку.