Сб, 24.09.2022
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
О нас
Рассылка
LAT
Искать

Видео ⟩ Тиктокеры из Казахстана показали, как будут встречать россиян

rus.tvnet.lv
Тиктокеры из Казахстана показали, как будут встречать россиян
Facebook OK Telegram Whatsapp
Comments
"Тиктокеры" из Казахстана
"Тиктокеры" из Казахстана Фото: zhanxo Zhanar/TikTok

Жители Казахстана и Киргизии в TikTok продемонстрировали, как будут встречать граждан России, спасающихся от объявленной Путиным мобилизации.

В роликах люди вспоминают, как "гостеприимно" россияне встречали казахстанцев в своих городах, поэтому обещают встретить их так же.

В клипе девушки пародируют москвичей, которые были не очень довольны гостями из Азии.

"Понаехали!". Бишкек не резиновый. На работу - только с кыргызским языком. Пожалуйста, предъявите свидетельство о регистрации. Я сдаю квартиру только людям азиатской внешности. Славяне, уходите", - иронизирует фитнес-тренер из Кыргызстана.

@zhanxo

Юмора ради. Мирного неба нам всем🙌🏽

♬ оригинальный звук - Zhanar

Все большую популярность набирает видео о том, как сдают квартиру русским в Казахстане. Мужчина, выдававший себя за русского, нашел объявление о сдаче квартиры в Алматы более чем за 800 долларов США в месяц.

Хозяин, узнав, что звонивший, вероятно, гражданин России, спрашивает его: "Чей Крым?".

Затем звонивший получил отказ. 

"Вы живете в юртах, да? Да! Сдам за 1 "лимон» в месяц", - троллит россиян казахский "тиктокер".

@smakfunny

Ситуация.

♬ baby hotline - 🎗favstf

"Помнишь, как ты не сдал мне квартиру в Москве?" - говорит парень на видео.

@avangard_sali ♬ оригинальный звук - ваня

Другие "тиктокеры" помнят, что русские говорили о Казахстане, куда они сейчас бегут из-за указа о мобилизации.

@hyoxxxi ♬ rolling in the deep . ssuea - ssua

"Казахстан - неразвитая страна. Там в сто раз хуже, чем в России", - эти слова сейчас напоминают россиянам, которые бегут в Казахстан.

В своих комментариях украинцы выражают поддержку казахстанцам и утверждают, что обязательно посетят их страну после победы в войне, начатой ​​Россией.

@xvchelllssss ♬ What was the reason x everybody makes mistakes - user

Уже сообщалось, что Казахстан не будет выдавать гражданам России вид на жительство без разрешения Москвы, заявил в четверг спикер парламента.

Спикер парламента Казахстана Маулен Ашимбаев сообщил журналистам, что сотрудники правоохранительных органов и миграционной службы работают в соответствии с законом, обрабатывая запросы на получение вида на жительство от иностранных граждан, в том числе граждан России.

"Наши официальные учреждения не будут выдавать вид на жительство лицам, которые не представят документы, подтверждающие, что их страны не возражают против их переезда в Казахстан", - сказал Ашимбаев.

"В целом госорганы осведомлены о ситуации [резком росте числа въезжающих в страну граждан России]. Мы ведем переговоры по этому вопросу", - сказал спикер.

После того, как президент России Владимир Путин объявил в о частичной мобилизации, тысячи граждан России уехали в зарубежные страны, куда российские граждане могут въезжать без визы, такие как Армения, Беларусь, Грузия, Сербия, Казахстан и Монголия.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Ключевые слова
Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх