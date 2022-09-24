Видео ⟩ Тиктокеры из Казахстана показали, как будут встречать россиян

"Помнишь, как ты не сдал мне квартиру в Москве?" - говорит парень на видео.

Другие "тиктокеры" помнят, что русские говорили о Казахстане, куда они сейчас бегут из-за указа о мобилизации.

"Казахстан - неразвитая страна. Там в сто раз хуже, чем в России", - эти слова сейчас напоминают россиянам, которые бегут в Казахстан.

В своих комментариях украинцы выражают поддержку казахстанцам и утверждают, что обязательно посетят их страну после победы в войне, начатой ​​Россией.

Уже сообщалось, что Казахстан не будет выдавать гражданам России вид на жительство без разрешения Москвы, заявил в четверг спикер парламента.

Спикер парламента Казахстана Маулен Ашимбаев сообщил журналистам, что сотрудники правоохранительных органов и миграционной службы работают в соответствии с законом, обрабатывая запросы на получение вида на жительство от иностранных граждан, в том числе граждан России.

"Наши официальные учреждения не будут выдавать вид на жительство лицам, которые не представят документы, подтверждающие, что их страны не возражают против их переезда в Казахстан", - сказал Ашимбаев.

"В целом госорганы осведомлены о ситуации [резком росте числа въезжающих в страну граждан России]. Мы ведем переговоры по этому вопросу", - сказал спикер.

После того, как президент России Владимир Путин объявил в о частичной мобилизации, тысячи граждан России уехали в зарубежные страны, куда российские граждане могут въезжать без визы, такие как Армения, Беларусь, Грузия, Сербия, Казахстан и Монголия.