Жители Казахстана и Киргизии в TikTok продемонстрировали, как будут встречать граждан России, спасающихся от объявленной Путиным мобилизации.
Видео ⟩ Тиктокеры из Казахстана показали, как будут встречать россиян
В роликах люди вспоминают, как "гостеприимно" россияне встречали казахстанцев в своих городах, поэтому обещают встретить их так же.
В клипе девушки пародируют москвичей, которые были не очень довольны гостями из Азии.
"Понаехали!". Бишкек не резиновый. На работу - только с кыргызским языком. Пожалуйста, предъявите свидетельство о регистрации. Я сдаю квартиру только людям азиатской внешности. Славяне, уходите", - иронизирует фитнес-тренер из Кыргызстана.
@zhanxo
Юмора ради. Мирного неба нам всем🙌🏽♬ оригинальный звук - Zhanar
Все большую популярность набирает видео о том, как сдают квартиру русским в Казахстане. Мужчина, выдававший себя за русского, нашел объявление о сдаче квартиры в Алматы более чем за 800 долларов США в месяц.
Хозяин, узнав, что звонивший, вероятно, гражданин России, спрашивает его: "Чей Крым?".
Затем звонивший получил отказ.
“Вообще, скажите мне, Крым чей?” – такой проверочный вопрос может ожидать россиян, желающих снять жилье в Казахстане pic.twitter.com/DimuM1d6g7— Настоящее Время. Азия (@CurrentTimeAsia) September 23, 2022
"Вы живете в юртах, да? Да! Сдам за 1 "лимон» в месяц", - троллит россиян казахский "тиктокер".
@smakfunny
Ситуация.♬ baby hotline - 🎗favstf
"Помнишь, как ты не сдал мне квартиру в Москве?" - говорит парень на видео.
Другие "тиктокеры" помнят, что русские говорили о Казахстане, куда они сейчас бегут из-за указа о мобилизации.
"Казахстан - неразвитая страна. Там в сто раз хуже, чем в России", - эти слова сейчас напоминают россиянам, которые бегут в Казахстан.
В своих комментариях украинцы выражают поддержку казахстанцам и утверждают, что обязательно посетят их страну после победы в войне, начатой Россией.
Уже сообщалось, что Казахстан не будет выдавать гражданам России вид на жительство без разрешения Москвы, заявил в четверг спикер парламента.
Спикер парламента Казахстана Маулен Ашимбаев сообщил журналистам, что сотрудники правоохранительных органов и миграционной службы работают в соответствии с законом, обрабатывая запросы на получение вида на жительство от иностранных граждан, в том числе граждан России.
"Наши официальные учреждения не будут выдавать вид на жительство лицам, которые не представят документы, подтверждающие, что их страны не возражают против их переезда в Казахстан", - сказал Ашимбаев.
"В целом госорганы осведомлены о ситуации [резком росте числа въезжающих в страну граждан России]. Мы ведем переговоры по этому вопросу", - сказал спикер.
После того, как президент России Владимир Путин объявил в о частичной мобилизации, тысячи граждан России уехали в зарубежные страны, куда российские граждане могут въезжать без визы, такие как Армения, Беларусь, Грузия, Сербия, Казахстан и Монголия.
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