В субботу, 24 сентября, перед посольством РФ в Таллинне прошла акция протеста в поддержку народа Украины и против войны, сообщает Rus.Postimees.
Видео, фото ⟩ Как прошел митинг протеста перед посольством РФ в Таллинне
Репортер Rus.Postimees также находился на месте событий. Выразить протест сегодня пришло в несколько раз больше людей, чем было в среду, на акции протеста против мобилизации в России.
Видео: Протест перед посольством России
Одна из выступающих на протесте кричала: "Силы ФСБ РФ, выходите из толпы, мы знаем, что вы стоите в гражданской одежде и наблюдаете за всем происходящим! Это обыкновенный фашизм! Вот, что такое империализм. Все вместе крикнем "Путин пид***с!".
Люди выкрикивали из толпы "Нет войне! Нет войне! Нет могилизации!".
Константин Чадлин, соорганизатор протеста:
"Любой гражданин России должен иметь право высказывать свою позицию вне зависимости от того, где он находится, в России или за границей. И, тем более, когда он находится за границей, сделать это проще, потому что ему не угрожают репрессии, как это происходит в России. Надо заявлять свою позицию, показывать всему миру, что россияне на самом деле против войны. И это война не русских, не россиян и никаких других народов, проживающих в России. Это война российского руководства.
Считается, что мобилизация – это фактически признание проигрыша и очередная смена повестки после того, как Украина провела удачное контрнаступление, и нужно было перебить информационное поле и принимать какие-то меры. Поэтому, я думаю, власти РФ были вынуждены пойти на это".
Гюльнара Султанова, активистка:
"Семь месяцев назад началась война в Украине. В тот день я была в Санкт-Петербурге, и для меня это был жуткий день, внутри меня появился сгусток боли и страха. Фраза о том, что российская авиация бомбит Киев, вернула меня в 1941 год. Все, что я читала по истории, стало частью моей жизни. Для меня война неприемлема. Война – это позор России. Я выходила на улицу на протесты и видела, как людей затаскивают в автозаки и бьют ногами. Это все страшно! Жители России даже боятся общаться друг с другом и как-то неправильно взглянуть, потому что в тюрьму сажают по любым причинам. А частичная мобилизация – это абсолютная ложь! Это полная мобилизация!".
Маша, блогер:
"Это преступная война, и она должна закончиться. Я не знаю, как конкретно этот митинг поможет закончить войну, но он точно поможет людям, которые собрались здесь, чувствовать себя не так плохо из-за войны. Переехала я в Эстонию потому, что на меня завели уголовное дело в оскорблении чувств верующих. А на счет мобилизации – для Путина нет разницы, сколько человек погибнет на войне".
Видео: Протест против мобилизации в Таллинне
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!