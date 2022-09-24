Видео, фото ⟩ Как прошел митинг протеста перед посольством РФ в Таллинне

"Семь месяцев назад началась война в Украине. В тот день я была в Санкт-Петербурге, и для меня это был жуткий день, внутри меня появился сгусток боли и страха. Фраза о том, что российская авиация бомбит Киев, вернула меня в 1941 год. Все, что я читала по истории, стало частью моей жизни. Для меня война неприемлема. Война – это позор России. Я выходила на улицу на протесты и видела, как людей затаскивают в автозаки и бьют ногами. Это все страшно! Жители России даже боятся общаться друг с другом и как-то неправильно взглянуть, потому что в тюрьму сажают по любым причинам. А частичная мобилизация – это абсолютная ложь! Это полная мобилизация!".