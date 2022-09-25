В первые 7 месяцев этого года самые частые кражи топлива происходили в Рижском районе, сообщила порталу TVNET старший специалист отдела по связям с общественностью Государственной полиции Элина Приедите.
Топливо чаще всего воруют в Рижском районе
Она указала, что в этом году наблюдаются хищения топлива из транспортных средств с относительно большой емкостью топливного бака, таких как тягачи, грузовики, дорожно-строительная техника. Есть кражи, совершенные с заправочных станций.
Кражи с заправок, когда топливо заправлено, но не оплачено, обычно совершаются с использованием украденных номеров автомобилей.
Всего за семь месяцев текущего года было совершено 245 хищений топлива с АЗС. Чаще всего они совершаются в Рижском районе, где зарегистрировано 188 краж такого рода, сообщила представитель полиции.
При этом Элина Приедите отметил, что динамика зарегистрированных событий связана с сообщением представителей АЗС о происшествии, поэтому оценить истинное количество событий невозможно.
В период с января по июль (включительно) зафиксировано 134 хищения топлива из автомобилей с относительно большим объемом топливного бака. Этот вид краж также чаще всего совершается в Рижском районе - 47.
К сожалению, такие данные были собраны только в этом году, "с учетом стремительного роста цен на топливо в этом году", признала Приедите. Поэтому мы не можем сравнивать изменения количества краж с предыдущими годами.
В Эстонии растет активность похитителей топлива
Всего в этом году эстонская полиция получила 262 заявления о краже топлива, что на 45 больше, чем в прошлом году. Портал Rus.Postimees.lv сообщает, что июнь стал рекордным месяцем, когда был зарегистрирован 61 случай кражи топлива.
Как и в Латвии, большая часть хищений топлива в Эстонии осуществляется путем слива топлива из баков тяжелой техники, в том числе экскаваторов, грузовиков, тракторов и лесозаготовительной техники. По данным эстонской полиции, в этом году наибольшее количество единовременно украденного топлива составляет 634 литра.
Заправочные станции в Эстонии также страдают от действий топливных воришек. Так, в марте в деревне Оргита волости Мярьямаа Раплаского уезда один и тот же грузовик два дня подряд приезжал на автозаправку, чтобы украсть топливо. В первый раз он заправился топливом почти на 1100 евро, а во второй раз - чуть больше чем на 400 евро. И оба раза он уехал с заправки, не заплатив.
По наблюдениям эстонской полиции, наиболее активны воры топлива весной и летом, поскольку в это время года на стройках и в полях больше единиц тяжелой техники. Конечно, больше всего воры ценят неохраняемые и легкодоступные участки.
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