Топливо чаще всего воруют в Рижском районе

В Эстонии растет активность похитителей топлива

Всего в этом году эстонская полиция получила 262 заявления о краже топлива, что на 45 больше, чем в прошлом году. Портал Rus.Postimees.lv сообщает, что июнь стал рекордным месяцем, когда был зарегистрирован 61 случай кражи топлива.

Как и в Латвии, большая часть хищений топлива в Эстонии осуществляется путем слива топлива из баков тяжелой техники, в том числе экскаваторов, грузовиков, тракторов и лесозаготовительной техники. По данным эстонской полиции, в этом году наибольшее количество единовременно украденного топлива составляет 634 литра.

Заправочные станции в Эстонии также страдают от действий топливных воришек. Так, в марте в деревне Оргита волости Мярьямаа Раплаского уезда один и тот же грузовик два дня подряд приезжал на автозаправку, чтобы украсть топливо. В первый раз он заправился топливом почти на 1100 евро, а во второй раз - чуть больше чем на 400 евро. И оба раза он уехал с заправки, не заплатив.

По наблюдениям эстонской полиции, наиболее активны воры топлива весной и летом, поскольку в это время года на стройках и в полях больше единиц тяжелой техники. Конечно, больше всего воры ценят неохраняемые и легкодоступные участки.