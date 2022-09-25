В Якутске сотни женщин вышли на площадь в центре города на акцию протеста против мобилизации, сообщает телеканал "Дождь" в своем Telegrem-канале.
В Якутске женщины вышли на протест против мобилизации
В Якутске женщины вышли на протест против мобилизации
По данным канала некоторые кричали силовикам, наблюдавшим за акцией, "Отдайте наших дедушек!".
По сообщениям местных СМИ, протестующие женщины исполнили народный хороводный танец, в центре которого оказались находившиеся на площади полицейские.
Полиция сначала уговаривала протестующих разойтись, а потом начала применять силу и задерживать людей.
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