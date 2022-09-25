В Якутске женщины вышли на протест против мобилизации

По данным канала некоторые кричали силовикам, наблюдавшим за акцией, "Отдайте наших дедушек!".

По сообщениям местных СМИ, протестующие женщины исполнили народный хороводный танец, в центре которого оказались находившиеся на площади полицейские.

Полиция сначала уговаривала протестующих разойтись, а потом начала применять силу и задерживать людей.