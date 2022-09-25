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В Якутске женщины вышли на протест против мобилизации

rus.tvnet.lv
В Якутске женщины вышли на протест против мобилизации
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Протесты в Якутии
Протесты в Якутии Фото: Скриншот с Telegram "Редакция"

В Якутске сотни женщин вышли на площадь в центре города на акцию протеста против мобилизации, сообщает телеканал "Дождь" в своем Telegrem-канале.

По данным канала некоторые кричали силовикам, наблюдавшим за акцией, "Отдайте наших дедушек!".

По сообщениям местных СМИ, протестующие женщины исполнили народный хороводный танец, в центре которого оказались находившиеся на площади полицейские.

Полиция сначала уговаривала протестующих разойтись, а потом начала применять силу и задерживать людей. 

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