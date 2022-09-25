Видео ⟩ Жителей дома в Риге преследуют крысы

Санта, житель дома, связалась с управляющей компанией, но за два месяца ситуация не улучшилась.

"В начале июля я была шокирована первый раз, тогда я потеряла дар речи. Вечером я вынесла мусор, открыла крышку, а там было не меньше десяти крыс", - вспоминает Санта.

"Они запищали. Я была так напугана, что не могла пошевелиться. Два раза на прошлой неделе я видела бегающих крыс, когда выносила мусор. Я попросила соседей, открыть мне мусорный бак, потому что я боюсь крыс".

С другой стороны, дворник уже прибегает к радикальным методам и наполняет крысиные норы топливом, которое затем поджигает. Это мало помогает - после того, как огонь погаснет, крысы снова используют те же самые ходы.

Дворник уверяет, что отравление крыс не приводит к желаемому результату.

Ливия, жительница дома, приходит к выводу, что управляющая компания плохо выполняет свою работу. "Если управляющий говорит, что крысы отравлены, а они все еще есть, значит, наш дом плохо управляется", - говорит Ливия.

Однако директор Rīgas namu apsaimniekotāja это отрицает. Еще в августе специалисты по борьбе с грызунами дважды возились у контейнеров и за каждое посещение взяли около 60 евро.

Каспарс Коваленко, декан факультета ветеринарной медицины Латвийского университета биологических наук и технологий, утверждает, что полностью избавиться от крыс практически невозможно. Для достижения наилучшего результата следует уменьшить кормовую базу.

Видео: Сюжет программы Bez Tabu на латышском языке