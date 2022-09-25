TV3: армии Латвии не хватает рядовых; на повышение зарплат нужно 33 млн евро

Литва возобновляет обязательную военную службу в 2014 году. Руководство государства и армии понимает, что не хватает рядовых солдат. План - ежегодно призывать 3000-3500 молодых людей в возрасте от 19 до 26 лет.

Эстонцы сохраняли обязательную призыв все эти годы. И еще в 2020 году в Эстонии служить отправились 3516 военнослужащих, значительно превысив запланированное количество. К тому же большая часть призванных заявились добровольно.

В Финляндии возможность служить на обязательной службе настолько очевидно дело чести, что на него приходят даже те финны, которые обычно работают и живут за границей.