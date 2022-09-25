Государственный контроль после ревизии в Национальных вооруженных силах (НВС) дипломатически намекнул, что Латвия не заботилась о том, чтобы армия была сильной и в ней служили не только офицеры, но и рядовые солдаты, в воскресенье сообщает передача TV3 Nekā personīga. Как сообщает передача - Службу государственной обороны нужно создавать, потому что у армии не хватает рядовых солдат, но, чтобы поднять им зарплаты на 200 евро, из госбюджета потребуются 33 миллиона евро.
TV3: армии Латвии не хватает рядовых; на повышение зарплат нужно 33 млн евро
Как напоминает передача, Госконтроль за последние 12 лет многократно критиковал НВС и Министерство обороны за плохо спланированные закупки и денежные траты, которые произошли без стратегического видения. Министерство обороны утверждает, что теперь эта сфера улучшилась.
Передача указывает, что, если с закупками "наручников" и оружия была получена какая-то ясность, то непонятно, кто их сможет использовать. Госконтроль пришел к выводу, что в армии хромает привлечение персонала и способность удерживать военных специалистов - это причина, по которой Латвия теперь в условиях войны должна в спешке создавать Службу государственной обороны.
В течение этих 20 лет ситуация с безопасностью в Европе абсолютно изменилась. И также изменились потребности и задачи, касающиеся латвийской армии.
Аналитик военной сферы Мартиньш Вердиньш заявил, что до начала оккупации Украины в 2014 году армия Латвии больше выполняла обязанности по приему гостей. Задача армии в Латвии было хорошо говорить по-английски, получать хорошее образование, участвовать в международных миссиях, а сейчас - готовиться к часу Х. Но их роль больше в том, чтобы стать помощником для сил союзников, которые в случае худшего сценария придут к нам на помощь. Именно поэтому уже через 3 года после вступления в НАТО в 2007 году Латвия ликвидирует обязательный призыв и внедряет профессиональную военную службу. То же самое делает и Литва. По вооруженным силам бьет финансовый кризис, и армия ищет способы, как удержать своих специалистов.
Литва возобновляет обязательную военную службу в 2014 году. Руководство государства и армии понимает, что не хватает рядовых солдат. План - ежегодно призывать 3000-3500 молодых людей в возрасте от 19 до 26 лет.
Эстонцы сохраняли обязательную призыв все эти годы. И еще в 2020 году в Эстонии служить отправились 3516 военнослужащих, значительно превысив запланированное количество. К тому же большая часть призванных заявились добровольно.
В Финляндии возможность служить на обязательной службе настолько очевидно дело чести, что на него приходят даже те финны, которые обычно работают и живут за границей.
Как сообщает передача, пока наши соседи уже давно поняли слабые места своим сферам обороны и восстановили или укрепили обязательную службу, Латвия все эти годы "спасались" другими методами.
Программа заметила, что в НВС значительно выросло число военных, у которых есть образование и в военной иерархии входят в верхушку.
Именно у них существенно поднято вознаграждение. В настоящее время у нас 80% военнослужащих профессиональной службы - инструкторы и офицеры. И только менее 20% - рядовые солдаты. В начале этого года не было заполнено 838 мест военных должностей.
Число незаполненных позиций в НВС: 838 (январь 2022 года)
- 2588 офицеров
- 2874 инструктора
- 1196 солдат
"Персональное планирование в вооруженных силах является очень долгосрочным процессом. Очень долгосрочные, и если человек входит в систему. А затем его мобильность в системе очень ограничена, очень ограниченная возможность платить ему больше, если его хотят удержать. Фактически это связано только с выслугой лет", - сказал военный эксперт, автор блога Vara bunga Мартиньш Вердиньш.
Госконтроль критикует НВС, что их видение о политике персонала, вознаграждении военнослужащих, инструкторов и офицеров было фрагментировано.
8 лет назад командир НВЕ предложил Министерству обороны разработать концепцию реформы вознаграждения военнослужащих, однако такого документа по-прежнему нет.
В министерстве и НВС с этим согласны, но у них нет концепции. Мартиньш Вердиньш - как и Госконтроль - считает, что проблемы в армии решаются не в долгосрочной перспективе.
В настоящее время армия рассчитывает - чтобы обеспечить повышение базовой зарплаты рядовых военнослужащих на 200 евро в месяц, из бюджета дополнительно потребовалось бы 33 миллиона евро.
"В нашей отрасли, если бы можно было что-то сделать, это было бы сделано. Понятно, что нам нужно уделить больше внимания, чтобы мы могли поднять вознаграждение инструкторам. Обычным солдатам. Это также вопрос отдельных мотивационных программ. И сейчас уже в парламент ушел ряд дел, где мы пытаемся улучшить ситуацию. Но и вознаграждение не будет панацей для всех вызовов, с которыми наша безопасность сталкивается", - сказал министр обороны Артис Пабрикс.
Передача подчеркнула, что недостаток рядовых солдат можно было предвидеть и попытаться предотвратить. Но этого не произошло.
Вместо этого в спешке организована Служба государственной обороны, с помощью которой недостающие военнослужащие будут обеспечены. Потому что в ситуации войны заключение о том, что нам не хватает солдат аргумент, которому трудно возражать.
"Видя войну в Украине, мне кажется - нам нужно понимать, что нам нужен более крупный состав вооруженных сил и в том числе резервы. И резервы, чтобы они создавались, создавались быстрее, без введения Службы государственной обороны, это было бы довольно трудно", - отметил государственный секретарь Министерства обороны Янис Гарисонс.
Как сообщает передача, неофициально звучит, что между НВС и министерством единой точки зрения нет. Хотя в интервью обе стороны отрицают это.
Например, существенно отличались прогнозы Министерства и армии, сколько формирование службы будет стоить. Парламентский секретарь Министерства обороны Байба Бледниеце упомянула 60-70 млн, в свою очередь командир НВС Леонид Калниньш называл сумму в 10 раз больше - 800 млн евро.
Передача отмечает, что сейчас в предвыборное время о безопасности говорит большинство партий. Министры и депутаты не упускают также возможность сфотографироваться, например, с проходящими в Латвии лечение ранеными украинскими солдатами. Но как сообщала в середине лета НВС - из 100 депутатов Сейма и 14 министров правительства, в Земессардзе состоят только пять.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!